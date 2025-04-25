Довгі місяці родина чекала на диво: на Донеччині загинув морський піхотинець з Вінниччини

Знову й знову здригається українська земля від вибухів, знову не висихають сльози рідних та близьких загиблих. Трагічна новина оповила Вапнярську громаду: на війні поліг 48-річний захисник Віктор Столяренко, повідомляє Тульчинська державна районна адміністрація:

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«Призваний на військову службу матрос Віктор Столяренко служив водієм відділення морської піхоти. Він ніс гідну службу, разом із побратимами давав відсіч окупанту та гнав його з української землі».

За словами земляків, з 10 листопада 2024 року, коли захисник виконував бойове завдання в районі населеного пункту Іллінка Донецької області, він вважався зниклим безвісти.

«Для сім’ї розпочались довгі місяці надії, сподівання та віри. Проте, на жаль, дива не сталося», — пишуть у громаді.

Згідно з постановою, виданою від 17 квітня 2025 року, після ідентифікації тіла військовослужбовець вважається загиблим. У нього залишились дружина, син та дочка.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що у бою на Донеччині загинув батько 5 дітей Андрій Онищенко.

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