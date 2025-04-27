Отримав чимало високих нагород: внаслідок авіаудару загинув воїн з Закарпаття

В рідне Закарпаття «на щиті» повернувся ще один український герой. Ужгород провів в останню земну путь 26-річного захисника Едуарда Перебзяка. Він не дожив до свого 27-річчя два місяці. У нього залишилися батько, мати, брат та сестра, повідомляє міська рада.

ВІДЕО ДНЯ

«Едуард вирізнявся спокоєм та глибиною думки, прагненням до знань. Він захоплювався комп’ютерними технологіями, полюбляв художню літературу, особливо фентезі. Після випуску зі школи Едуард обрав шлях техніка-програміста — успішно закінчив Ужгородський національний університет», — йдеться у повідомленні.

У 21 рік хлопець склав присягу солдата строкової служби, невдовзі підписав контракт зі Збройними Силами України. Заочно завершив навчання у виші у Черкасах.

«17 березня 2024 року вступив до лав 95-ї десантно-штурмової бригади як оператор взводу безпілотних систем. Знання зі спеціальності, отримані у вишах, допомагали Едуарду відстежувати ворога, оберігати воїнів та захищати життя кожного з нас. Побратими та військове керівництво поважали його за розум і хоробрість», — зазначають земляки героя.

РЕКЛАМА

Відважний воїн за життя отримав високі державні нагороди: «Хрест Хоробрих» від Головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського, «Хрест Доблесті» та «Хрест Десантно-Штурмових військ» від міністра оборони Рустема Умєрова, «За знищення ворожої техніки» та «Хрест пошани» від командира 95-ї ОДШБр.

На жаль, 5 січня 2025 року внаслідок ворожого авіаудару він зник безвісти. Побратими, ризикуючи життям, змогли забрати тіло Едуарда, щоб рідні провели його в останню путь.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Донеччині загинув морський піхотинець з Вінниччини Віктор Столяренко. Його родина довгі місяці сподівалася на диво.



РЕКЛАМА

48

Читайте нас у Facebook