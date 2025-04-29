Скорпіонам не варто ображатись на критику, а Водоліям — з'ясовувати стосунки з близькими людьми: гороскоп на 29 квітня

Астрологи, які раніше назвали знаки Зодіаку, яким поталанить в останні дні квітня, розказали, яким буде день 29 квітня. Це буде час неоднозначної космічної енергетики, яка протягом дня переходитиме від негативу до позитиву, інформує ТСН.

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Козеріг

День, коли люди навколо покажуть своє справжнє обличчя—без масок і приховування. Не варто сприймати це болісно. Краще зробити висновки про те, чи варто продовжувати спілкування.

Водолій

Будь-які спроби з’ясування стосунків із близькою людиною сьогодні можуть перерости у довготривалий конфлікт. Відкладіть розмову, щоб зберегти дружбу чи кохання.

Риби

Навіть якщо перед вами багато справ, поспіх лише ускладнить їхнє вирішення. Дотримуйтеся спокійного темпу і розподіляйте завдання поступово—так ви впораєтеся ефективно.

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Овен

Єдиний знак, якому сьогодні сприятиме удача у нових починаннях—від важливих проєктів до облаштування дому. Довіртеся собі: будь-яке ваше рішення має шанс на успіх.

Телець

Негативна енергія дня може тиснути, але її варто спрямувати у творчість або хобі—це допоможе трансформувати її у щось корисне та приємне.

Близнюки

Аби подолати пригніченість, займіться активною діяльністю. Завантаженість справами не залишить часу для негативних думок.

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Рак

Не варто перейматися через те, що вам не під силу змінити. Спробуйте подивитися на ситуацію з позитивного боку—адже будь-які труднощі відкривають нові можливості.

Лев

Якщо ви давно розмірковували над тим, щоб позбутися шкідливих звичок, сьогодні чудовий день для цього. Процес піде легко, майже без зусиль з вашого боку.

Діва

Не відступайте від важливої мети, навіть якщо здається, що весь світ проти вас. Рішення здатися згодом може викликати жаль—не позбавляйте себе шансів.

Терези

Не варто дозволяти негативним емоціям взяти гору через дії навіть найближчих людей. Терпіння і розуміння допоможуть вам зберегти гармонію у взаєминах.

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Скорпіон

Критичні зауваження на вашу адресу можуть виявитися правдивими, хоч і неприємними. Варто не ображатися, а прислухатися та використати їх як можливість для особистого розвитку.

Стрілець

Якщо відчуєте апатію, можливо, причина у внутрішньому невдоволенні собою. Дозвольте собі бути неідеальними—саме в цьому секрет внутрішньої гармонії.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали фінансовий гороскоп з 28 квітня до 4 травня для всіх знаків Зодіаку.

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