Без своїх прапорів: організатори «Євробачення-2025» змінили правила

Міжнародний пісенний конкурс «Євробачення», який у цьому році пройде у місті Базель (Швейцарія), напередодні відкриття змінив свої правила. Тепер, слідуючи їм, можна виходити на сцену з прапорами своїх країн, тільки якщо вони були надані організаторами. Відтепер на всіх офіційних заходах та перед глядачами не можна зʼявлятися з прапором, який учасники привезли з собою. Нагадаємо, у цьому році у «Євробаченні» візьмуть участь 37 країн.

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Заборонені будь-які види прапорів, включаючи «райдужні» та будь-яких спільнот. Також не можна використовувати політичні символи. Організатори наголосили, що за порушення правил команди країн можуть зазнати санкцій і навіть будуть виключені зі списку конкурсантів. Жорсткі правила стосуються саме учасників «Євробачення». Натомість глядачам дозволено використання будь-яких прапорів, крім тих, які заборонені законами Швейцарії.

— Враховуючи, що у Швейцарії немаленька спільнота росіян, є побоювання, що вони можуть зʼявитися зі своїм прапором, — прокоментував можливість появи відстороненої від «Євробачення» росії ведучий ЖВЛ та «голос» «Євробачення» Тімур Мірошниченко. — Але, навіть якщо вони й будуть, наші «допоможуть» їх приховати.

Український гурт «Циферблат» виступить на «Євробаченні» 13 травня

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Нагадаємо, представники України на «Євробаченні-2025» гурт «Циферблат» виступить у першому півфіналі, 13 травня. Гранд-фінал конкурсу відбудеться 17 травня.

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