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Перше місце: букмекери оновили ставки щодо переможця «Євробачення-2025»

13:51 18 квітня 2025
Євробачення-2025

У місті Базель (Швейцарія) розпочалася фінальна підготовка до міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2025». Відомо, що два півфінали та гранд-фінал пройдуть на одній з найбільших концертних та спортивних площадок Базеля — Санкт-Якобсхалле, який вміщує до 12 000 глядачів. Розпочався монтаж сцени, яка має стати найбільш вражаючою за всю історію конкурсу.

У цьому році на музичній сцені будуть змагатися представники 37 країн. Україну представить гурт «Циферблат» з піснею Bird of Pray, який зараз знаходиться у європейському турі та бере участь у вечірках на честь «Євробачення». Кінцевий варіант номеру хлопців поки тримається у секреті. Відомо, що «Циферблат» дещо змінив приспів своєї пісні і додав авторського вокалу.

За оцінками букмекерів, перше місце впевнено тримається за шведами з їх піснею про сауну. Потім йдуть представники Австрії та Франції. Гурт «Циферблат» поки займає не кращі позиції — на одинадцятому місці.

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Нагадаємо, представники України виступлять у першому півфіналі під номером пʼять 13 травня. Гранд-фінал «Євробачення-2025» відбудеться 17 травня.

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