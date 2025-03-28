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Шоу-бізнес

Стало відомо, під яким номером виступить Україна на «Євробаченні-2025»

14:52 28 березня 2025
«Євробачення-2025»

Підготовка до «Євробачення-2025» йде повним ходом. Нагадаємо, пісенний конкурс пройде у Базелі (Швейцарія) з 13 по 17 травня. У цьому році в ньому приймуть участь 37 країн. Україну буде представляти гурт «Циферблат», який нещодавно оновив свою конкурсну пісню.

Організатори «Євробачення-2025» оголосили порядок проведення півфіналів, які відбудуться 13 та 15 травня. Половину країн-півфіналістів випадковим чином розіграли ще в січні, а остаточно порядок виступів визначив продюсер шоу.

Представники України будуть змагатися у першому півфіналі під номером пʼять. Під четвертим номером учасники з Естонії. За нашими учасниками на сцену вийдуть представники Швеції. До речі, саме їх букмекери вважають переможцями.

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Велика п’ятірка країн-засновниць «Євробачення» — Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія і країна, що приймає конкурс (Швейцарія), також виступатимуть у півфіналі в рамках шоу, хоча вони вже пройшли попередню кваліфікацію до великого фіналу, який відбудеться в суботу, 17 травня.

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Нагадаємо, триває голосування за склад Національного журі «Євробачення-2025».

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