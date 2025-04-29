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Стиль життя

Золоте правило розхламлення: багатьом воно сподобається

22:26 29 квітня 2025
Ящик для зберігання речей

Весна — час навести лад у домі. Процес розхламлення завжди непростий, тому що прощання з речами, у які вкладено гроші, часом вимагає рішучості. І все ж це потрібно зробити.

Перегляньте свій гардероб і позбудьтеся речей, які стали непридатними і не підлягають відновленню, навіть якщо колись були вашими улюбленими. Без жалю розлучайтеся з одягом і взуттям, які ніколи не одягали, бо не почуваєтеся в них комфортно. Незручне навряд чи вже колись стане зручним.

І все ж деякі речі з цього списку можуть підлягати реабілітації. Не варто викидати стару річ, яка дарує вам тепло спогадів, коли ви бачите її в шафі. Не потрібно поспішати розлучатися з одягом, якому можна дати друге життя. Наприклад, якщо він містить унікальну аплікацію, вишивку або фурнітуру, якою можна декорувати іншу річ.

Золоте правило розхламлення полягає в тому, щоб усе, чого ви вирішили позбутися, переглянути наступного дня. Серед речей будуть ті, яким ви скажете категоричне «ні». Але кілька з них все ж таки вирішите залишити. Це дасть вам змогу не шкодувати про спонтанно ухвалене рішення.

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Нагадаємо про золоте правило вибору браслета, яке допоможе зрозуміти, чи пасує вам ця прикраса.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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