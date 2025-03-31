Золоте правило вибору браслета: як зрозуміти, чи пасує вам ця прикраса

Браслет покликаний доповнити вбрання і підкреслити витонченість руки. І з цього варто виходити.

Сьогодні такий величезний вибір аксесуарів, що дуже складно зосередитися на чомусь одному. Вибираючи браслет, оцініть його дизайн. Чим більш він незвичайний, тим цікавіше. Другий критерій — колірна гамма. Чи підходить цей браслет до вбрання, яке збираєтеся з ним носити?

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А тепер приміряйте браслет. Він повинен підкреслити витонченість руки — і це золоте правило вибору.

На жаль, іноді браслет, навпаки, візуально робить руку далекою від витонченості. І, як би вам не подобався цей браслет, від його покупки в такому разі краще відмовитися. Прикраса має прикрашати: цей сенс закладений у самому слові.

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Якщо ви носите кілька браслетів, як це зазвичай роблять італійки, продумайте їхню сполучуваність. Також проаналізуйте, чи поєднується цей браслет з вашими каблучками. Все має бути в гармонії.

Не купуйте браслет, який вам замалий чи завеликий. Також відмовтеся від браслета з незручною застібкою.

Нагадаємо про тест «Чи вмієте ви носити прикраси».

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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