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Спорт

Чемпіону світу з карате, який повернувся з війни в Україні без рук і без ніг, знайшли посаду в росії (фото)

16:15 29 квітня 2025
Максим Бахарєв

П'ятиразового чемпіона світу з карате 47-річного Максима Бахарєва, який втратив на війні в Україні руки і ноги, обрано головою ради ветеранів спорту при московському обласному регіональному відділенні федерації кікбоксингу росії, повідомляє організація в соцмережах. Раніше колишнього футболіста збірної росії, засудженого до 9,5 року колонії суворого режиму за збут наркотиків, убили воїни ЗСУ.

За інформацією російських ЗМІ, нині капітан Бахарєв воював на українській землі з 2022 року. У липні 2024-го він разом з іншими окупантами потрапив до оточення ЗСУ у Запорізькій області. У результаті всіх росіян, крім Бахарєва, було ліквідовано, а він сам отримав тяжкі поранення. Під час спроби евакуації каратиста загинули ще кілька окупантів. Самого ж Бахарєва вдалося врятувати, але йому ампутували усі чотири кінцівки.

Таку високу ціну заплатив колишній спортсмен за медальку героя росії, яку йому вручили за вбивства на чужій землі. У нього є дружина Світлана та дочка Варвара.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіона світу та призера Паралімпійських ігор із росії ліквідували воїни ЗСУ.

Фото Instagram

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Чемпіону світу з карате, який повернувся з війни в Україні без рук і без ніг, знайшли посаду в росії (фото)

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