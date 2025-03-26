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Чемпіона світу та призера Паралімпійських ігор з росії ліквідували воїни ЗСУ (фото)

9:54 26 березня 2025
Олександр Работницький

Чемпіон світу та срібний призер Паралімпіади-2020, 31-річний російський легкоатлет Олександр Работницький ліквідували на війні проти України, повідомляє Всеросійська федерація спорту осіб з інтелектуальними порушеннями. Раніше свою смерть на українській землі знайшов ексфутболіст збірної росії.

31-річний окупант Работницький, який виховувався у дитячому будинку (у півтора року він залишився сам — мама померла, а батькові та іншим рідним особливий хлопчик виявився непотрібним) загинув 23 березня. Російські пропагандистські медіа повідомляють, що Олександр пішов на війну добровольцем

На Паралімпіаді в Токіо Работницький став віцечемпіоном у бігу на 1500 м в категорії Т20 (серед спортсменів із порушенням інтелекту).

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Також Олександр Работницький — заслужений майстер спорту росії, триразовий чемпіон, срібний та бронзовий призер чемпіонатів світу, чемпіон та срібний призер чемпіонатів Європи, триразовий чемпіон Європи у закритих приміщеннях та багаторазовий чемпіон рф. Він став найтитулованішим російським окупантом, якого ліквідували українські військові.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишнього футболіста збірної росії, котрого засудтлт до 9,5 року колонії суворого режиму за збут наркотиків, убили на війні в Україні.

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