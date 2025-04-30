У Харкові десятки постраждалих після вечірнього нальоту дронів на місто (фото, відео)

Напередодні увечорі росія знов запустила «Шахеди» — під масованими ударами в черговий раз перебували Харків та Дніпро. Друга хвиля атаки розпочалася після третьої години ночі, коли до загрози ударів дронами-камікадзе додалася балістична небезпека, також у небе піднімалися три російських Міг-31К — носії аеробалістичної ракети «Кинджал.

ВІДЕО ДНЯ

В деяких регіонах повітряна тривога триває й досі, а у Повітряних силах ЗСУ попереджають про нові групи «Шахедів» курсом на Харків. Станом на сьому годину ранку ще кілька «нічних» дронів-камікадзе кружляли на межі Київської, Чернігівської та Полтавської областей, тримаючи курс на південний захід.

За заними ДСНС, внаслідок масованих вечірніх ударів БпЛА по Харкову зруйновано житлові будинки, гаражі, об’єкти інфраструктури, пошкоджено автомобілі.

Росіяни вдарили по Харкову 16-ма "Шахедами". Фото ДСНС

РЕКЛАМА

У різних частинах міста виникло 10 пожеж.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що було зафіксовано 16 ударів по Харкову. Зокрема, пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки та медичний заклад.

РЕКЛАМА

Рятувальники гасили пожежі на 10 локаціях. Фото ДСНС

Так, влучання російського дрона-камікадзе в приватний будинок зафіксовано в Салтівському районі та по багатоповерхівці в Слобідському районі. Десятки людей постраждали.

Під час дронової атаки у Харкові постраждали більше 40 містян. Фото ДСНС

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що станом на ранок середи відомо вже про 45-х постраждалих. Схоже, що цифра не остаточна.

РЕКЛАМА

«31 людина отримала гостру реакцію на стрес, 14 людей отримали поранення різного ступеня важкості, п'ятеро шпиталізовані. Серед постраждалих двоє дітей — 16-річний хлопець та 5-річнадівчинка, а також 24-річна жінка при надії», — додав він.

А у Дніпрі, який також був атакований «Шахедами», є жертви та постраждалі.

В Дніпрі пошкоджень та руйнувань зазнали приватні будинки. Фото з відкритих джерел

Місцеві канали писали про влучання ударного дрона у житловий будинок.

«У місті кілька пожеж. Пошкоджені приватні будинки. Наразі відомо про одного загиблого. Інформація уточнюється», — уточнював очільник ОВА Сергій Лисак.

Під час атаки загинув мешканець Дніпра, ще один постраждав. Фото "Суспільне"

«Суспільне» пише, що загинув чоловік 53 років, а 78-річний місцевий житель дістав поранення. Найбільших руйнувань зазнав приватний сектор — одна оселя знищена, ще кілька — потрощені.

Також пошкоджені підприємство, бюро ритуальних послуг та автівка.

У Дніпрі російські "Шахеди" вдарили по приватному сектору. Фото "Суспільне"

Нагадаємо, що днями масованої атаки ударними дронами росіян зазнала Черкащина, де був пошкоджений об'єкт газової інфраструктури.

Фото ДСНС

145

Читайте нас у Facebook