Росіяни вдарили по Харкову балістикою з касетними набоями: багато постраждалих, є жертви (фото, відео)

Ранком 18 квітня російські загарбники вдарили ракетами та дронами-камікадзе по кільком обласим центрам. Знов під атакою перебували Харків та Дніпро, Суми, Миколаїв…

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Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, ворог застосував балістику — «Іскандери» з касетними бойовими частинами.

«Площі ураження дуже великі. За попередньою інформацією, пошкоджені 15 багатоквартирних будинків. Триває обстеження ураженої території», — зазначив він та додав, що наразі відомо вже про 54-х поранених під час атаки росіян. Серед постраждалих є діти.

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Рашисти вдарили по густонеселеному району Харкова. Фото "ХС Харків"

Одна з ракет вибухнула просто біля вікон житлової 16-поверхівки в Основ'янському районі.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що двом постраждалим дітям 4 та 2,8 років. Також є один загиблий.

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В Харкові загинула одна людина, більше 50 постраждали. Фото з відкритих джерел

«На цю хвилину до міських лікарень госпіталізовано 13 людей, з них двоє дітей. 4 людини у важкому стані», — зазначив він.

В Харківській обласній прокуратурі додали, що під ударом перебували спальні райони та підприємство, та уточнили, что постраждали п'ятеро дітей у віці 2, 14, 16 та 17 років. «На жаль, 78-чоловік, який спав в своїй квартирі, загинув», — повідомив начальник управління протидії злочинам, вчинених в умовах збройного конфлікту Спартак Борисенко.

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За уточненими даними, постраждали понад 50 багатоквартирних будинків та більше 30 автівок.

А в Сумах три дрони-камікадзе вдарили по підприємству. Міський голова Артем Кобзар повідомив про одного загиблого. Ще одна людина звернулася по допомогу до медиків.

А голова Сумської РДА Михайло Мельник уточнив, що ворог вдарив по кондитерському цеху, в якому виробляли паски.

В Сумах дрон-камікадзе поцілив по цеху, де виробляли паски. Фото зі сторінки Михайла Мельника

По кондитерському підприємству поцілили три ворожі "шахеди". фото зі сторінки Михайла Мельника

Постраждала працівниця цеху. Загиблий — підприємець, який приїхав за продукцією.

Також ранком росіяни атакували ракетами Дніпро — в обласному центрі пошкоджені фітнес-центр, готель та офіс.

Керівник ОВА Сергій Лисак повідомив, що сили ППО збили три ударні дрони ворога та три ракети.

Росіяни били по Дніпропетровщині ракетами та "шахедами". Фото зі сторінки Сергія Лисака

В Дніпрі пошкоджені готель, фітнес-центр та офіс. Фото зі сторінки Сергія Лисака

По Нікопольщині рашисти били дронами-камікадзе, обстрілювали населенні пункти з РСЗВ «Град». Під ударами перебували Нікополь, Мирівська та Марганецька громади.

А очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім напередодні увечорі повідомляв про удар по обласному центру «реактивним БпЛА невідомого типу». На місці влучання виникла пожежа. На щастя, обійшлося без постраждалих.

За даними ДСНС, горіли склади приватного підприємства з побутовими товарами.

Нагадаємо, що днями рашисти атакували «шахедами» Одесу — в місті була пошкоджена цивільна інфраструктура та житлова забудова. Місцева влада повідомляла про постраждалих.

Фото ДСНС

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