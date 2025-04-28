Черкаси залишилися без газу після атаки російських дронів

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. 28 травня російські дрони атакували Черкащину. Внаслідок обстрілу є пошкодження об'єкта газової інфраструктури, через це близько 117 тисяч споживачів залишилися без газу, інформує Суспільне.

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Як розповів керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець, орієнтовно на відновлення газопостачання потрібно близько двох-трьох діб.

«О 12:30 був збитий останній „шахед“. Загалом їх летіло близько 25. Маємо влучання. Вибухи ми чули як внаслідок падіння пошкоджених або знищених шахедів, так і через влучання в об'єкти інфраструктури. Зокрема, є влучання в один з об'єктів критичної інфраструктури — газотранспортну мережу», — розповів він.

Табурець зазначив, що внаслідок падіння уламків легкі травми отримали шестеро людей. Влучання в об'єкт інфраструктури було досить суттєвим.

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«Відразу спрацювали всі відповідні служби, аварійна газова служба, бо це газотранспортна мережа. Також працювали рятувальники та медики. Були відключені мережі низького тиску, тобто подачі, в першу чергу, до населення, щоб зберегти наявність газу в мережах високого тиску. Наразі від газопостачання відключені близько 117 тисяч споживачів та близько 430 юридичних осіб, які працюють на основі газу, зокрема, такі великі об'єкти, як „Азот“, ТЕЦ, „Черкасихліб“, „Черкаситеплокомуненерго“», — розповів він.

За словами чиновника, наразі аналізують збитки і розглядають можливість підключення до резервних каналів.

«Уже розпочали подачу газу саме для міста, для громади, а також для ще семи населених пунктів, які в нас навколо Черкас. Зараз буде особливо звертатися увага на правильний алгоритм подачі саме газу до квартир і будинків, щоб не було вибухів», — сказав Табурець.

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Як повідомили в Повітряних Силах ЗСУ, у ніч на 28 квітня 2025 року (із 23.30 27 квітня) противник атакував Україну 166-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів. Основні напрямки удару — Сумщина та Черкащина.

«Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 17.00 підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 74 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків)», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», напередодні загарбники обстріляли Костянтинівку Донецької області та Херсон.

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