Шолом легендарного гонщика Формули-1, який загинув на трасі, продали майже за мільйон доларів (фото)

Шолом триразового чемпіона Формули-1 Айртона Сенни, боротьбу за спадок якого після загибелі бразильця вели його коханки, продано на аукціоні Sotheby`s за рекордні 967 тисяч доларів, повідомляє The Athletic.

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Цей шолом пам'ятний тим, що у ньому бразилець в 1992 році під час кваліфікації Гран-прі Бельгії допоміг французу Еріку Комасу після аварії на трасі. Болід Комаса врізався в бар'єр, внаслідок чого пілот знепритомнів. Його нога залишалася притиснутою до педалі газу, а двигун продовжував працювати (паливо продовжувало надходити, що створювало загрозу вибуху). Проїжджаючи повз місце аварії, Сенна зупинився і вибіг на трасу для надання допомоги супернику. Гонщик «Макларена» відключив двигун та підтримував голову Комаса до прибуття лікарів. Згодом француз заявляв, що Сенна врятував йому життя.

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До речі, попередній рекорд належав пілоту «Феррарі» Шарлю Леклеру, шолом якого продали в червні 2023 року за 350 тисяч доларів.

Нагадаємо, що легендарний Айртон Сенна загинув 1 травня 1994 року у віці 34 років, врізавшись у бетонну стіну на Гран-прі Сан-Марино.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що унікальна колекція годинника Міхаеля Шумахера пішла з молотка за мільйони євро.

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Фото із соцмереж

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