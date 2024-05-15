Унікальна колекція годинників Шумахера пішла з молотка за мільйони євро (фото, відео)

Вісім унікальних наручних годинників, що належать легенді Формули 1 Міхаелю Шумахеру, який отримав серйозні травми голови під час катання на лижах в Альпах у 2013 році, продано на аукціоні Christie's у Женеві майже за 3,5 млн євро, повідомляє DW. При цьому торги Rare Watches у Швейцарії змушені були перенести на добу (з 13 на 14 травня) через кібератаку на сайт аукціону.

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Головним лотом торгів, який організувала сім'я німецького гонщика, став годинник, подарований Міхаелю колишнім генеральним директором Ferrari Жаном Тодтом на Різдво 2004 року. Виготовлений на замовлення платиновий годинник від FP Journe Vagabondage 1 прикрашено 18-каратним білим золотом, червоним циферблатом та зображеннями логотипу Ferrari, гоночного шолома Шумахера та цифри «7» — на честь його семи перемог на чемпіонатах світу. Годинник з урахуванням комісії покупця продано в Женеві за 1 млн 225 тисяч євро.

Інший подарунок Тодта — ексклюзивний екземпляр, виготовлений швейцарською мануфактурою Audemars Piguet, Шумахер отримав у 2003 році на честь тоді ще шести завойованих гонщиком чемпіонських титулів. Зроблений на замовлення годинник із золота і платини прикрашають три допоміжні циферблати: на секундному зображено знамениту емблему Ferrari у вигляді коня, що гарцює, на 30-хвилинному виділяється цифра «1», оточена шістьма зірками, а на 12-годинному циферблаті — червоний гоночний шолом. Хронограф був проданий за суму вищу за максимально передбачувану до торгів і еквівалентну 337 тисячам євро.

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Шумахер також колекціонував годинник від Rolex. На аукціоні було продано два екземпляри цього виробника. Серед них рідкісна модель — хронограф Paul Newman Daytona з нержавіючої сталі із чорним циферблатом. Він вироблявся лише з 1970 по 1972 рік, і став одним із останніх, оснащених кнопками для механічного заводу та синхронізації з висувними механізмами. Годинник був проданий на аукціоні за 255 тисяч євро.

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Також до нового власника перейшов золотий годинник Rolex Daytona 1966 року з трьома чорними додатковими циферблатами, подарований гонщику його багаторічним менеджером Віллі Вебером. Ціна — 225 тисяч євро.

Крім того, родина Шумахера вирішила розлучитися ще з кількома хронографами та коробкою для їхнього зберігання з колекції Francois-Paul Journe`s Ruthenium Collection, яка пішла за 15 тисяч євро.

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Ремі Гіймен, керівник відділу годинників в Європі та Америці аукціонного будинку Christie's, відмовився назвати покупця, але повідомив, що п'ять годинників з колекції Ruthenium (коробковий набір) були придбані одним покупцем.

Як відомо, дружина Шумахера Корінна шалено захищає приватне життя свого чоловіка з моменту аварії, дозволяючи оприлюднити дуже мало подробиць про його стан. Вона не -лише дбає про Міхаеля, син якого Мік закрутив роман з красунею-моделлю, а й управляє величезним статком їхньої родини майже в 1 мільярд євро.

Після біди в Альпах дружина продала інші сімейні активи, включаючи приватний літак Шумахера та його будинок у Норвегії. Лише особисті речі Міхаеля Шумахера були продані на аукціоні в США за 2,4 мільйона євро.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що родина Шумахера продає ексклюзивний «Феррарі» гонщика в річницю трагедії в Альпах.

Фото ЕРА

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