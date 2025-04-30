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Гороскоп

У перші дні травня удача чекає на ці п'ять знаків зодіаку, якщо вони діятимуть рішуче

18:01 30 квітня 2025
Гороскоп на початок травня&nbsp;— Кого чекає успіх у перші дні травня

Астрологи, які раніше склали фінансовий гороскоп з 28 квітня до 4 травня, назвали п'ять знаків зодіаку, на які особливо чекає успіх у перші дні наступного місяця (з 1 по 4 травня 2025 року), пише slovofraza.com.

На них чекають сприятливі можливості, раптові натхнення та позитивні зміни.

Козеріг
Козероги зміцнять позиції у роботі. Складні ситуації почнуть розвертатися на їхню користь. Варто розглянути незвичайні пропозиції. Гарний час для зустрічей, підписання документів та обговорення проєктів. Ймовірні корисні знайомства.

Риби
Риби відчують позитивні зміни в емоційній та духовній сферах. Гарний час для самовираження, творчості та спілкування. Випадковість може призвести до важливих змін, а мрії почнуть збуватись. Сприятливі поїздки та духовні практики, у спілкуванні з новими людьми буде легкість.

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Телець
Тельці будуть у центрі уваги в особистій та професійній сферах. Успішні обставини допоможуть просунути справи. Важлива розмова принесе більше, ніж очікується. Фінансова сфера обіцяє сюрпризи, можливі подарунки та похвала. Головне використовувати випадкові можливості.

Рак
Ракам доля готує важливий шанс та кілька теплих зустрічей. Гарний час для відновлення відносин та творчості. Слід довіряти інтуїції під час прийняття рішень. Можливий прогрес у нестандартних справах та несподівана підтримка.

Терези
У другій половині тижня Терези відчують натхнення та баланс. Справи, пов'язані з навчанням та переговорами, підуть успішно. Успіх супроводжуватиметься в нових починаннях. Можливі поїздки та приємний фінансовий приріст. Головне — зберігати гармонію та бути собою.

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Як писали «ФАКТИ», раніше фахівці в галузі Східних гороскопів склали прогноз на поточний тиждень.

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