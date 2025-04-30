Дівам — «Колесо Фортуни» та несподівані зміни, Рибам — «Верховна Жриця» та спокій: Таро-прогноз на 1 травня

Фахівці в галузі Східних гороскопів склали прогноз на поточний тиждень, а тарологи розповіли про прогноз карт на 1 травня 2025 року. Цей день обіцяє багатьом людям нові можливості та несподівані повороти долі, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

Козеріг — Самітник

Усамітнення та роздуми допоможуть відновити сили та думки. Вимкніть телефон, займіться улюбленою справою на природі або почитайте. Це принесе гармонію та нові ідеї.

Водолій — Вежа

Будьте уважні в словах та вчинках, уникайте конфліктів через ревнощі. Не піддавайтеся імпульсам, будьте гнучкими до змін, щоб зберегти контроль.

Риби — Верховна Жриця

Можливі робочі проблеми з начальством. Зберігайте спокій, дійте з гідністю, довіртеся інтуїції та уникайте суперечок. Терпіння допоможе вирішити конфлікти.

РЕКЛАМА

Овен — Дама Денаріїв

Емоційно непростий день через чужі правила. Спокійно позначте особисті межі, згадайте пріоритети та не дозволяйте втручатися у рішення. Проявіть зрілість та повагу.

Телець — Сонце

Радісний і легкий день, насолоджуйтеся дрібницями. Відпустіть тривоги, зосередьтеся на сьогоденні та зберігайте позитивний настрій. Гармонія з близькими та гарне самопочуття будуть поруч.

Близнюки — Лицар Мечів

Динамічний день у роботі, зосередьтеся на головному. Дійте рішуче, не забуваючи про деталі. Розум і дисципліна допоможуть упоратися із завданнями. Уникайте суперечок та різкості.

РЕКЛАМА

Рак — Двійка Денаріїв

Умиротворення у сімейних справах. Присвятіть день дому та близьким, не контролюйте все. Гармонія в особистому просторі наповнить життєвими силами. Насолоджуйтесь дрібницями.

Лев — Помірність

Займіться здоров'ям та способом життя. Почніть спортивні заняття або позбавтеся шкідливих звичок. Будьте поміркованими у спілкуванні, зберігайте спокій і дбайте про себе.

Діва — Колесо Фортуни

Сприятливі та несподівані зміни, особливо у фінансах та коханні. Будьте відкриті флірту та увазі. Доля благоволіє, вірте в успіх і не бійтеся ризикувати в почуттях.

Терези — Мир

Гармонійний день без сюрпризів — чудовий час для підбиття підсумків. День пройде за планом, насолоджуйтесь спокоєм та оцініть свої досягнення. Довіряйте собі, все складеться благополучно.

РЕКЛАМА

Скорпіон — Правосуддя

Будьте уважні до вчинків та оточення. Виявіть чесність та об'єктивність, уникайте негативного впливу. Зосередьтеся на позитиві та наведіть порядок у справах та думках.

Стрілець — Сімка Жезлів

Енергійний та бадьорий день. Ніщо не зіб'є вас із курсу. Дійте активно та впевнено. Ваша внутрішня сила надихне оточуючих. Діліться позитивом.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали фінансовий гороскоп з 28 квітня до 4 травня для всіх знаків зодіаку.

1631

Читайте нас у Facebook