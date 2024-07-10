Григорій Козловський та Emily Resort передали на відновлення дитячої лікарні «Охматдит» 2 мільйони гривень

Після чергової варварської ракетної атаки росіян по Києву, будівля лікарні «Охматдиту» вщент зруйнована. Засновник ФК «Руху» Григорій Козловський та Emily Resort долучились до якнайшвидшого відродження дитячої лікарні «Охматдит». На відновлення «Охматдиту» скеровано 2 мільйони гривень.

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Григорій Козловський зазначив, що його «жовто-чорна» родина не може залишатись осторонь цієї трагедії. Тому ФК «Рух» спільно з Emily Resort перерахували 2 мільйони гривень на допомогу НДСЛ «Охматдит», для якнайшвидшого відновлення дитячої лікарні та допомогу постраждалим.

Ці кошти будуть спрямовані на ремонт пошкоджених приміщень, закупівлю необхідного обладнання та медикаментів, щоб «Охматдит» якнайшвидше відновив свою роботу.

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Це жахливий злочин проти безневинних дітей та медиків, зазначив Григорій Козловський. Меценат додав: «Коли ненависть не має меж, єдиний спосіб, у який український бізнес може реагувати на нелюдяну агресію з боку нашого неадекватного сусіда — це допомагати постраждалим і підтримувати українську армію. Ми не можемо стояти осторонь, коли руйнують майбутнє нашої нації. Тому негайно виділяємо 2 000 000 гривень на допомогу «Охматдиту».

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Григорій Козловський додав, що тільки разом ми можемо подолати будь-які труднощі та побудувати краще майбутнє для наших дітей. В єдності наша сила!

Раніше спортивно-оздоровчий комплекс Emily Resort та засновник ФК «Рух» Григорій Петрович Козловський перерахували 2 мільйони гривень на протезування поранених українських воїнів та цивільних, які постраждали від війни, і які зараз проходять реабілітацію в Superhumans Center, а також ще 2 млн грн направили у БО «БФ «Незламні» для протезування українських воїнів.

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З першого дня повномасштабної війни Григорій Петрович Козловський, ФК «Рух» та Emily Resort допомагають ЗСУ, дітям та дорослим, які цього потребують. Проводять благодійні заходи для дітей вразливих категорій та дітей загиблих українських військових.

На фото у заголовку Григорій Козловський — почесний президент ФК «Рух» (Львів), бізнесмен і меценат

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