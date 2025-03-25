FAST за підтримки Favbet Foundation роблять спорт безпечнішим: тренери та спортсмени проходять тренінги з першої допомоги

У критичний момент правильні та швидкі дії можуть стати вирішальними для порятунку життя. Перший етап навчання показав, що ці знання — не просто теорія, а дійсно необхідні вміння, саме тому Favbet Foundation разом із FAST продовжує масштабну ініціативу з навчання тренерів та спортсменів навичкам надання першої допомоги. Повідомляє РБК-Україна. Завдяки підтримці фонду понад 1800 учасників з усієї України отримають неоціненні знання та практичні навички, що роблять спорт безпечнішим, а життя — захищенішим.

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Що вивчають на тренінгах

Програма навчання включає критично важливі техніки першої допомоги:

• Зупинка критичної кровотечі: використання турнікетів, тампонування ран, робота з тиснучими пов’язками та ізраїльськими бандажами.

• Серцево-легенева реанімація (СЛР): алгоритм дій та використання автоматичного зовнішнього дефібрилятора (АЗД).

• Надання допомоги особам без свідомості: забезпечення прохідності дихальних шляхів та переведення постраждалого в безпечне положення.

• Дії при інсульті, інфаркті, судомному нападі та утопленні.

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Усі навички відпрацьовуються під наглядом професійних інструкторів FAST, що гарантує ефективність навчального процесу.

З початку 2025 року за підтримки Favbet Foundation вже проведено 10 тренінгів, на яких навчили 212 тренерів і спортсменів. У проєкті вже взяли участь 10 національних спортивних збірних.

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«Місія проєкту полягає не лише в тому, щоб невпинно сприяти розвитку спорту в Україні, а й у створенні безпеки кожного спортсмена. Завдяки цій ініціативі ми впевнені, що тренери та спортсмени набудуть знань, що дозволять їм діяти з рішучістю в екстремальних ситуаціях, рятуючи людські життя у найкритичніші моменти. Лише готовність до дії може стати запорукою безпеки та успіху в будь-яких обставинах», — зазначили у Favbet Foundation.

«З початку року завдяки підтримці партнерів ми навчаємо українських спортсменів навичкам першої допомоги. Екстрені ситуації — травми, втрата свідомості, зупинка дихання тощо — у спорті можливі. І наша задача — аби якомога більше спортсменів, тренерів по всій країні не розгубилися в такому випадку, а швидко і правильно зреагували, тим самим допомігши собі чи тому, хто поруч», — зазначила директорка FAST Євгенія Згурова.

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