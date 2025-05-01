Захотілось в компанію до Монро: Каменських провела рандомну фотосесію у шубі

Поки репер Потап хизується у білих шортах у своєму ресторані в Іспанії, його дружина Анастасія Каменських вирішила, певно, показати, що Київ — це набагато «крутіше». Уперший день травня співачка прогулялася Києвом у кожушку (саме сезон).



«Весняний рандом», — підписала вона карусель у соціальній мережі.



Якщо пам'ятати, що «рандом» — це вибір одягу без чітких правил (по принципу «що попало»), то співачці це вдалося.

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Свою коротку світло-бузкову шубу вона доповнила блакитними широкими джинсах та кросівками.

У такому «веселому» вбранні вона спочатку стала «в чергу» за скульптурою Мерілін Монро, потім зайшла до музею раритетних авто. Потім Настя прогулялася місциною, яка віддалено нагадує будівлю ринку коло станції метро «Лісова» (але це не точно).

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Прогулянка сподобалась, вочевидь, і самій співачці, і шанувальникам, тому вони віддячили Насті «запальними» емодзі.

Нагадаємо, що крім прогулянок, Каменських вчить молодих дівчаток, як їм завжди виглядати гарними та неймовірними.

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