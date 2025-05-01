41.16 / 41.77 46.80 / 47.57
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Захотілось в компанію до Монро: Каменських провела рандомну фотосесію у шубі

18:24 1 травня 2025
Настя Каменських, фото https://www.instagram.com/p/DJGeOhotUyV/?hl=uk&amp;img_index=7

Поки репер Потап хизується у білих шортах у своєму ресторані в Іспанії, його дружина Анастасія Каменських вирішила, певно, показати, що Київ — це набагато «крутіше». Уперший день травня співачка прогулялася Києвом у кожушку (саме сезон).

«Весняний рандом», — підписала вона карусель у соціальній мережі.

Якщо пам'ятати, що «рандом» — це вибір одягу без чітких правил (по принципу «що попало»), то співачці це вдалося.

Свою коротку світло-бузкову шубу вона доповнила блакитними широкими джинсах та кросівками.

У такому «веселому» вбранні вона спочатку стала «в чергу» за скульптурою Мерілін Монро, потім зайшла до музею раритетних авто. Потім Настя прогулялася місциною, яка віддалено нагадує будівлю ринку коло станції метро «Лісова» (але це не точно).

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Прогулянка сподобалась, вочевидь, і самій співачці, і шанувальникам, тому вони віддячили Насті «запальними» емодзі.

Нагадаємо, що крім прогулянок, Каменських вчить молодих дівчаток, як їм завжди виглядати гарними та неймовірними.

РЕКЛАМА

65

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Костянтинівка

Експерт назвав місто, навколо якого невдовзі розпочнуться важкі бої

Максим Бахарєв

Чемпіону світу з карате, який повернувся з війни в Україні без рук і без ніг, знайшли посаду в росії (фото)

Таро-прогноз на 1 травня 2025 року&nbsp;— Поради карт Таро на 1 травня

Дівам — «Колесо Фортуни» та несподівані зміни, Рибам — «Верховна Жриця» та спокій: Таро-прогноз на 1 травня

Девід Бекхем

Вікторія Бекхем на городі нагадала чоловіку Девіду, що він одружений з іконою стилю

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту