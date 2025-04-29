Поки Олексій Потапенко наполегливо займається «татухами» та подорожжю Молдовою, його дружина Анастасія Каменських вирішила провести невеличкий «тренінг» для молоді.



Зокрема, Настя дала у соціальній мережі три поради молодим дівчаткам з найбільш важливого для них питання — як бути завжди красивою та привабливою.



На думку зірки, по-перше, потрібно доглядати шкіру. Адже саме вона впливає на зовнішній вигляд та оцінку в очах співбесідника.

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«Якщо запитати у мого косметолога, що найважливіше у догляді за шкірою, вона вам відповість, що є три правила, — розповідає співачка. — Перше — це очищення, друге — це очищення, і третє — це очищення. У мене мінімум три кроки, три фази очищення кожен день — не тільки від мейкапу, а від всього пилу і бруду, і скажу вам, що чисті пори — це ніякого акне і ніяких проблем. Я щиро бажаю кожній дівчинці підібрати собі ідеальну косметику, яка їй підійде. І, звичайно, будьте красивими, будьте класними — неймовірними».

У відповідь шанувальники, серед яких до речі, був і Дмитро Ступка, засипали Настю сердечками та компліментами.

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Нагадаємо, нещодавно Потап вперше за кілька років опублікував спільне фото з Каменських. На жаль, крім Насті на ньому було ще кілька дівчат.

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