Помер легендарний Маноло, який відвідав 10 чемпіонатів світу і втратив через футбол дружину (фото)

Легендарний уболівальник «Валенсії» та збірної Іспанії з футболу Мануель Касерес-Артесеро, більш відомий як Маноло, який ухвалив непросте рішення після ЧС-2018 у росії, помер на 77-му році життя, повідомляє пресслужба національної команди.

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Відданий фанат, який відвідав 10 чемпіонатів світу та вісім чемпіонатів Європи з футболу (а турніри, як відомо, проходять раз на чотири роки!), останніми днями перебував у лікарні через серйозні проблеми з диханням.

«Дякую, Маноло, за те, що ти був з нами весь цей час, у горі та радості. Ми знаємо, що ти продовжуєш змушувати наші серця битися швидше. Спочивай з миром», — йдеться у заяві.

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Якось ще в юності Маноло спала на думку цікава думка — взяти з собою на стадіон барабан. Незабаром ідея переросла у захоплення: на кожному домашньому матчі «Сарагоси», за яку він тоді вболівав, Маноло з'являвся з барабаном, активно відбиваючи ритм. Тоді він і отримав прізвисько Маноло-барабанщик.

Згодом клубні симпатії Маноло змінилися: він став фанатом «Валенсії» — команди з міста, куди Маноло переїхав у 1982 році. Майже за чверть століття вболівальник не пропустив жодного домашнього матчу «кажанів», однак у 2006 році, посварившись із керівництвом клубу, el del Bombo перестав відвідувати «Месталью».

Натомість у Валенсії Маноло відкрив неподалік стадіону власний бар. В інтер'єрі закладу використано безліч футбольної атрибутики, по стінах розвішано фотографії Маноло з футболістами збірної Іспанії та королем Хуаном Карлосом I.

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1987 року від Маноло пішла дружина з чотирма дітьми, не витримавши його способу життя.

За 40 років його тепер уже культовий бас-барабан звучав на більш ніж 400 матчах збірної Іспанії по всьому світу. На стадіоні Маноло з'являвся у футболці іспанської збірної з номером 12, у чорному баскському береті та з великим барабаном, на одному боці якого зображено герб Федерації футболу Іспанії та напис «Барабанщик Іспанії Маноло» (El Bombo de España), а на іншому — напис «Спорту — так, насильству — ні» (DEPORTE SI, VIOLENCIA NO).

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До речі, після чемпіонату світу 2018 року в росії Маноло заявив, що більше не їздитиме на матчі збірної Іспанії в інші країни, оскільки його не пускали на стадіони в Казані та Калінінграді. Проте на Євро-2020 на матчі ¼ фіналу проти Швейцарії у Санкт-Петербурзі Маноло знову з'явився на трибунах. Востаннє Маноло підтримував збірну Іспанії 23 березня на рідній «Местальї» у поєдинку проти Нідерландів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер український футбольний суперфан Парамон.

Фото із соцмереж

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