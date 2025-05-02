Козерогам — «Туз Денаріїв» та повернення боргів, Рибам — «Диявол» та спокуси: Таро-прогноз на суботу, 3 травня

Фахівці в галузі Східних гороскопів склали прогноз на поточний тиждень, а тарологи розповіли про прогноз карт на 3 травня 2025 року. Цей день обіцяє безліч несподіваних поворотів для всіх знаків зодіаку, пише slovofraza.com.

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Козеріг — Туз Денаріїв

Сьогодні Козероги будуть зосереджені на поверненні боргів як матеріальних, так і кармічних. Все, що було зроблено раніше, починає давати плоди. Чудовий день для започаткування нових проєктів. Слідкуйте за знаками долі, вони будуть яскравими. Ризики можуть виправдати себе, якщо ви впевнені у своїй меті.

Водолій — Блазень

Водолії, подумайте, чого ви насправді хочете. Чітко сформульовані бажання привернуть увагу оточуючих. Це час для легких рішень, нових знайомств та несподіваних починань. Не бійтеся здатися наївними — це ваша сила.

Риби — Диявол

Риби, будьте обережні зі спокусами та маніпуляціями. Хтось може спробувати використати вашу доброту у своїх інтересах. Уникайте сумнівних угод та залишайтесь чесними із собою. Якщо припустилися помилки, постарайтеся її виправити.

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Овен — Колесо Фортуни

Овни, сьогодні ваша стабільність допоможе уникнути дрібних проблем. Однак, покладатися тільки на успіх було б нерозумно. Карти радять діяти свідомо. Не пропустіть шанс вплинути на події. День вдалий для рішучих кроків до цілей.

Телець — Помірність

Тельці, сьогодні важливо бути стриманими. Емоційні реакції можуть вплинути на відносини та репутацію. Краще відкласти важливі розмови та зосередитись на внутрішньому балансі. День вдалий для відновлення гармонії.

Близнюки — Четвірка Кубків

Близнюки, завершення складного періоду принесе ясність. Ви можете знайти відповіді на питання, що давно мучили. Не пропустіть момент, коли все стане на свої місця. Будьте уважні та відкриті для нових пропозицій.

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Рак — Сімка Жезлів

Раки, уникайте надмірної наполегливості у стосунках. Це може спричинити напругу. Дійте м'якше та гнучкіше, демонструючи зрілість. Не бійтеся відпускати контроль — це принесе повагу та підтримку.

Лев — Дев'ятка Денаріїв

Леви, подолання труднощів призведе до внутрішнього зростання. Ви відчуєте ясність у цілях. Це час для планування майбутнього та вирішення фінансових питань. Розмірковуйте про цінності та рухайтеся вперед.

Діва — Шістка Мечів

Діви, сьогодні не варто замикатися у собі. Участь у чужих справах принесе позитивний досвід. Активність важливіша за бездіяльність. Намагайтеся бути уважними до чужих почуттів.

Терези — Десятка Денаріїв

Терези, визначтеся з цілями. Невпевненість заважає рухатися вперед. Поступово реалізуйте плани. Це час для фінансової стабільності та благополуччя, якщо ви зробите правильний вибір. Зосередьтеся на головному.

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Скорпіон — Сонце

Скорпіони, на вас чекають радісні відкриття та натхнення. Час для спілкування, творчих проєктів та нових починань. Можливо, з'явиться важлива людина у вашому житті. Не бійтеся сяяти і виявляти ініціативу.

Стрілець — Двійка Мечів

Стрільці, не перевантажуйте себе. Найкраще зосередитися на одному напрямку. Уникайте поспішних рішень та дайте собі час для відпочинку та аналізу ситуації. Це допоможе знайти правильний шлях.

Як писали «ФАКТИ», раніше тарологи склали фінансовий прогноз на травень для всіх знаків зодіаку.

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