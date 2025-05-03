Дрони атакували Новоросійськ: у місті пожежі (фото та відео)

В ніч на 3 травня російськи варвари масовано атакували Харків. У чотирьох районах міста було зафіксовано 17 прильотів.

Разом з тим, у росії сьогоднішня ніч теж була неспокійною. Зокрема, влада Новоросійська заявила про масовану атаку. Повідомляється про наліт безпілотників, ракетний удар і одночасну атаку безекіпажних катерів.

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Поранено чотирьох людей. Постраждали три багатоповерхівки, спалахнув резервуар із зерном, повідомив губернатор Веніамін Кондратьєв.

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Також у рф заявили про падіння уламків дронів на Тамань та Анапу.

У Новоросійську громадський транспорт тимчасово не працює після нічної масованої атаки, передає ASTRA.



“Найсерйозніші наслідки – у Новоросійську. Пошкоджено три багатоквартирні житлові будинки. В результаті, за попередніми даними, постраждали чотири особи — дві дорослі та дві дитини. Усім надають необхідну допомогу. Також у Новоросійські уламки БПЛА пошкодили три резервуари на зерновому терміналі. Там попередньо без постраждалих пожежники гасять вогонь”, - написав Кондратьєв.

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У Новоросійську після атаки БПЛА введено режим НС. Кількість постраждалих зросла до 5, повідомив мер Андрій Кравченко.

Уламки безпілотників також впали у станиці Тамань Темрюкського району, у селах Юрівка та Цибанобалка під Анапою. Є пошкодження приватних будинків, постраждалих серед мешканців немає.

За даними Telegram-канала «Оперативний інформ», учора в районі Новоросійська, на відстані 50 кілометрів від берега, під час комбінованої атаки із застосуванням ударних БПЛА та безпілотних катерів різних типів було збито російський літак, ймовірно Су-30.

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Повідомляється, що пілоти встигли катапультуватися, їх врятував цивільний контейнеровоз VICTORIA FORTUNE (IMO 9 744 673), який ходить під прапором Панами.

«Наші оператори безпілотних ударних катерів спостерігали за порятунком російських льотчиків, але не стали атакувати цивільне судно», — пише ресурс.

Вибухи чули й в російському Ростові в районі військового полігону.

Також російські пабліки писали, що гучно було у районі Кримського мосту.

Міноборони рф повідомило про збиття восьми ракет над акваторією Чорного моря. Крім того, окупанти повідомили, що знищили 170 ударних дронів над Кримом та Краснодарським краєм. А в акваторії Чорного моря нібито знищили 14 українських безекіпажних катерів.

Нагадаємо, на початку квітня під удар українських дронів попав завод рф з виробництва оптоволокна. Раніше безпілотники масовано атакували Волгоград і Ростовську область росії.

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