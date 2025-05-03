Ворог вночі атакував житлову забудову міст: в Харкові майже 50 постраждалих, серед них — дитина

Ввечері 2 травня Харків знов опинився під масованою атакою російських дронів. У місті було чутно понад 10 вибухів, влучання зафіксували у чотирьох районах. Майже 50 людей постраждали.

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У місті 17 влучань у різних локаціях, повідомив мер Ігор Терехов.



Президент України Володимир Зеленський вночі опублікував фото з Харкова и написав: «Саме зараз росія вчергове атакує Україну. Харків атаковано десятками „шахедів“. Пошкоджені житлові будинки, підприємства, цивільна інфраструктура. Станом на зараз відомо про більше ніж 40 постраждалих. Скрізь працюють рятувальники і відповідні служби».

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Він зазначив, що на місці прильотів не було й не могло бути жодних військових цілей.

«Росія б’є по житловій забудові саме тоді, коли українці вдома, коли вони вкладають своїх дітей спати. Віддавати такі накази, виконувати їх можуть тільки нелюди. Доки світ зволікає з рішеннями, майже кожна ніч в Україні обертається на жах, через який втрачаються життя», — написав Зеленський.

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Президент закликав партнерів України приймати сильні і реальні рішення: «Сполучені Штати, Європа, усі наші партнери, які прагнуть миру. Лише сила та санкції примусять росію зупинитись».

Зазначимо, внаслідок ударів по Харкову пошкоджений багатоквартирний будинок, біля нього горять авто, повідомив міський голова Ігор Терехов. Інформація про постраждалих уточнюється.

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За його даними, удари прийшлися по 12 локаціях у чотирьох районах міста: Київському, Основʼянскому, Слобідскому та Салтівському.

У Харкові вже 46 постраждалих внаслідок дронової атаки. Серед них — 11-річна дитина, вона зазнала гострої реакції на стрес, пізніше повідомив керівник ОВА Синєгубов.



У лікарнях міста наразі перебувають 8 постраждалих у стані середньої тяжкості.

«Під ударом опинилися 4 райони міста: Слобідский, Салтівський, Київський і Основʼянський. Спалахнули пожежі. Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура, автомобілі. Працівники ДСНС, попри можливість повторних обстрілів, оперативно ліквідовують наслідки масованої атаки. Медики невтомно працюють, надаючи пораненим висококваліфіковану допомогу», — уточнив Синєгубов.

Вночі ворог завдав авіаційний удар по території Шосткинської громади на Сумщині, повідомили у Сумській ОВА.

Попередньо загиблих і поранених немає. У результаті атаки пошкоджені об'єкти інфраструктури, житлові будинки, навчальний заклад, об'єкти соціальної сфери, автомобілі.

Близько четвертої години ночі ворог атакував Миколаїв «шахедами». Під ударом перебувала промислова інфраструктура. Постраждалих немає, повідомив керівник ОВА Віталій Кім.



Над Дніпропетровщиною вночі оборонці неба збили 4 безпілотники, зазначив керівник ОВА Сергій Лисак.

За його словами, агресор атакував Нікопольщину FPV-дронами та артилерією. Ввечері і вночі вдарив по Марганецькій громаді, вранці — по Мирівській. Ніхто не постраждав.

Також вибухи чули й на Запоріжжі. За інформацією керівника Запорізької ОВА Івана Федорова, впродовж доби окупанти завдали 400 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 171 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків та автомобілів. Мирні жителі не постраждали.

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 216 бойових зіткнень. За даними Генштабу, ворог скинув 183 КАБи, здійснив майже 6700 обстрілів, з них 131 — із реактивних систем залпового вогню, залучив для уражень 2694 дрони-камікадзе.

За інформацією командування Повітряних сил, в ніч на 3 травня противник атакував двома балістичним ракетами Іскандер-М та 183 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів. Станом на 09.00 підтверджено збиття 77 ударних БпЛА, ще 73 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Донеччина та Миколаївщина.

Нагадаємо, напередодні росіяни вдарили «шахедами» по житловій забудові Запоріжжя. Пошкоджено житловий будинок, 29 людей зазнали поранень.

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