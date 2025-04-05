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Безсонна ніч на «болотах»: під удар дронів попав завод рф з виробництва оптоволокна

9:54 5 квітня 2025
На місці удару. Фото — скріншот відео

Поки дрони та ракети росії атакували мирні міста та села України, до них завітала «отвєтка». Так, близько 02:20 росіяни з Саранська (Самарська область) почали писати у соцмережах про гучні звуки, які чутно в різних частинах міста. Деякі з них скаржилися на спалахи у небі.

Згодом росіяни почали публікувати фото та відео прольоту безпілотників та серйозної пожежі в одній з будівель.

За даними Telegram-каналів, удар було завдано по території, яка належить акціонерному товариству «Оптиковолоконные Системы».

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Місцеві мешканці нарахували від 6 до 8 дронів у небі.

Це підприємство спеціалізується на виробництві в тому числі оптичного волокна, яке використовується росіянами у власних FPV-дронах. Вважається, що це перший та єдиний завод у росії, який може виробляти величезні обсяги оптоволоконного кабелю.

Варто додати, що військовий експерт, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук заявив, що ураження заводу, який займається виробництвом оптоволоконних систем у Саранську, послаблює ключові компоненти військового зв'язку та управління, у тому числі для оптоволоконних дронів. Ці безпілотники, як відомо, нечутливі для РЕБ та відіграють у сучасних військових операціях важливу роль.

Також у Самарській області був атаковано підприємство «Промсинтез», повідомили ЗМІ.

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А в кінці березня «ФАКТИ» писали про масовану атаку Волгограда і Ростовської області росії.

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