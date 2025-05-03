Христина Орабкайте виходить на «стежку війни» з чиновниками: що сталося

Співачка Христина Орбакайте, яка нещодавно показала рідкісні кадри з батьками, отримала заборону на в'їзд до Латвії, де у неї заплановані концерти у рамках європейського туру, а також виступ на фестивалі в Юрмалі.



Своє рішення латиські чиновники пояснили начебто тим, що Христина виступала у тимчасово окупованому Криму, а вони «підтримують Україну».

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Втім, дуже схоже на те, що насправді мотиви чиновників були дуже зовсім іншими — вони просто хотіли посварити Аллу Пугачову та її доньку з Україною.

Адже протягом багатьох років вони знали про виступ Христини на тимчасово окупованій території, але це не заважало їм «дивитися крізь пальці» на її приїзд до Латвії. І лише коли «запахло скандалом», вони вирішили «виявити принциповість».

Зрозуміло, що така непослідовність у діях чиновників обурила артистку.

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У соцмережах Христина опублікувала повний обурення пост. Артистка заявила, що було порушено міжнародні норми та принципи, на яких будується сучасний світ.



«Це рішення порушує не лише мої права як артистки, а й основи міжнародного права, свободи слова. Я все життя присвятила сцені… Я вірю, що сцена — це місце, де люди знаходять єдність, а не привід для поділу», — написала розлючена Орбакайте.

З огляду на те, що артистка дійсно ніколи не висловлювалась на підтримку диктатора путіна та кремлівського режиму, а, навпаки, завжди підтримувала свою маму, яку боїться влада рф, подібні заборони лише шкодять справі та міжнародним відносинам.

«Я не маю наміру здаватися і відстоюватиму своє право в судовому порядку виступати перед своєю аудиторією. Це питання не лише особистої справедливості, а й принципу: мистецтво має не мати меж», — резюмувала співачка.

З огляду на всі деталі справи, з нею не можна не погодитись — це саме той випадок, коли «принциповість» шкодить здоровому глузду.

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Раніше «ФАКТИ» писали, чому у доньки Христини Орабкайте досить «незвичне» для сучасних дітей ім'я.

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