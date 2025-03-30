Назвали в честь Клавдії Шульженко: Христина Орбакайте показала майже дорослу онуку Алли Пугачової

Крім дорослих онуків, які люблять сваритися між собою, у Алли Пугачової є ще й онука Клавдія, яку люблять всі троє братів.

Клавдія Земцова народилася 30 березня 2012 року у Майамі. Там вона росла і навчалася, а до на батьківщину приїжджала лише у гості до родичів.

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«Моє маленьке диво. Внучка-крапелька», — так зворушливо кілька років тому Алла Пугачова вітала доньку Христини Орбакайте з днем народження. Сьогодні, 30 березня, на адресу Клавдії Земцової знову летять добрі слова — їй виповнилося 13 років. Зіркова бабуся, з якою вони все ще живуть у різних країнах, напевно привітає єдину внучку, а поки що своє побажання в соцмережах залишила зіркова мама іменинниці

«З Днем Народження, Клавочко! 13 років — тепер ти офіційно тінейджер», — написала вона.

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Батько Клавдії — третій чоловік Орбакайте Михайло Земцов, з ним співачка одружена вже двадцять років. Подружжя мріяло про спільних дітей, але їхнє бажання виповнилося лише через сім років сімейного життя. І якщо для Христини це була вже третя дитина, то для Михайла перша. І одразу донька!

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Її назвали на честь відомої співачки Клавдії Шульженко. Публіка, звичайно, обговорювала такий «дивний» вибір, але зірка пояснила: «Вона як хресна сценічна мами, потім у мами рідна тітка, рідна сестра тата маминого — Клавдія Михайлівна, вона ж і хресна мамина. І ми так звикли до цього імені, що ми вже навіть не уявляли!"

Коли Пугачова вперше побачила внучку (по Скайпу), одразу заявила: «Нехай Орбакайте залишиться брендом, а в нас буде Клавдія Михайлівна Земцова».

Артистка говорила, що планує виховувати дочку в росії, але Клавдія більшу частину життя прожила в Америці — там же пішла до школи, там почала робити перші кроки як співачка. Дівчинка записала кілька треків, але поки що для неї це скоріше хобі, аніж серйозне захоплення. Також вона любить танці та є активним користувачем соцмереж.

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Христина, Михайло та Клавдія дуже багато часу проводять разом і часто мандрують. За останні кілька місяців вони відвідали Сен-Барт, Балі, Міконос, ходили в човновий похід, підкоряли гори, досліджували водоспади.

Нагадаємо, що крім Клавдії у мережах добре знають і власних дітей Алли Пугачової Лізу та Гаррі, які лише на пару років молодші за неї.

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