Поїзд переїхав автомобіль у Рівненській області: загинули люди (фото)

На Рівненщині сталася смертельна ДТП — потяг наїхав на автомобіль. Про це повідомили у поліції Рівненської області.

Аварія сталася у Радивилівському районі 2 травня.

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Вечором, близько 19:30, у селі Рудня пасажирський потяг сполученням Ужгород-Харків наїхав на автомобіль ВАЗ 2109, який перебував на коліях.

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Внаслідок ДТП загинули двоє чоловіків: водій та пасажир. Одного з них намагалися врятувати медики, однак травми виявилися несумісні з життям, повідомили в поліції.

Раніше у Києві сталася масштабна аварія — п’яний водій протаранив 7 автомобілів та травмував двох своїх пасажирів.

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