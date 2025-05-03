Поїзд переїхав автомобіль у Рівненській області: загинули люди (фото)
На Рівненщині сталася смертельна ДТП — потяг наїхав на автомобіль. Про це повідомили у поліції Рівненської області.
Аварія сталася у Радивилівському районі 2 травня.
Вечором, близько 19:30, у селі Рудня пасажирський потяг сполученням Ужгород-Харків наїхав на автомобіль ВАЗ 2109, який перебував на коліях.
Внаслідок ДТП загинули двоє чоловіків: водій та пасажир. Одного з них намагалися врятувати медики, однак травми виявилися несумісні з життям, повідомили в поліції.
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