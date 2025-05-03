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Події

Поїзд переїхав автомобіль у Рівненській області: загинули люди (фото)

13:22 3 травня 2025
ДТП у Рівненській області, фото поліції

На Рівненщині сталася смертельна ДТП — потяг наїхав на автомобіль. Про це повідомили у поліції Рівненської області.

Аварія сталася у Радивилівському районі 2 травня.

Вечором, близько 19:30, у селі Рудня пасажирський потяг сполученням Ужгород-Харків наїхав на автомобіль ВАЗ 2109, який перебував на коліях.

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Внаслідок ДТП загинули двоє чоловіків: водій та пасажир. Одного з них намагалися врятувати медики, однак травми виявилися несумісні з життям, повідомили в поліції.

Раніше у Києві сталася масштабна аварія — п’яний водій протаранив 7 автомобілів та травмував двох своїх пасажирів.

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