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У Словаччині потяг з українцями зіткнувся з автобусом: є жертви та постраждалі

10:42 28 червня 2024
ДТП у Словаччині

Невдовзі після нічної аварії з потягом у Чехії, в якому їхали українці, аналогічна ДТП сталася в сусідній Словаччині на півдні країни. 27 червня ввечері там щонайменше шестеро людей загинули внаслідок зіткнення потяга та автобуса біля міста Нове Замки.

Як повідомляє Оперативний центр рятувальної служби охорони здоров'я Словацької Республіки, поїзд прямував зі столиці Чехії Праги до столиці Угорщини Будапешта. У ньому перебувало понад 100 осіб, серед яких були й українці. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє журналіст Віталій Глагола. В автобусі перебували вісім пасажирів і водій.

Зіткнення сталося на залізничному переїзді, що охороняється та має шлагбауми та світлову сигналізацію. Вони нібито були пошкоджені за день до цього після бурі і мали бути відремонтовані того ж дня, пише Noviny. Офіційно цю інформацію не підтверджували.

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Згідно з попередньою інформацією, у момент аварії запобіжник на залізничному переїзді працював, імовірно, водій автобуса його не помітив.

Раніше повідомляли про те, що у Польщі почалися ремонтні роботи на залізничній станції Хелм, тож до кінця літа маршрути деяких поїздів з України змінилися.

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