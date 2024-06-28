У Словаччині потяг з українцями зіткнувся з автобусом: є жертви та постраждалі

Невдовзі після нічної аварії з потягом у Чехії, в якому їхали українці, аналогічна ДТП сталася в сусідній Словаччині на півдні країни. 27 червня ввечері там щонайменше шестеро людей загинули внаслідок зіткнення потяга та автобуса біля міста Нове Замки.

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Як повідомляє Оперативний центр рятувальної служби охорони здоров'я Словацької Республіки, поїзд прямував зі столиці Чехії Праги до столиці Угорщини Будапешта. У ньому перебувало понад 100 осіб, серед яких були й українці. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє журналіст Віталій Глагола. В автобусі перебували вісім пасажирів і водій.

Зіткнення сталося на залізничному переїзді, що охороняється та має шлагбауми та світлову сигналізацію. Вони нібито були пошкоджені за день до цього після бурі і мали бути відремонтовані того ж дня, пише Noviny. Офіційно цю інформацію не підтверджували.

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Згідно з попередньою інформацією, у момент аварії запобіжник на залізничному переїзді працював, імовірно, водій автобуса його не помітив.

Раніше повідомляли про те, що у Польщі почалися ремонтні роботи на залізничній станції Хелм, тож до кінця літа маршрути деяких поїздів з України змінилися.

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