«Барвінок є символом вічного кохання», — колекціонерка фарфору Людмила Карпінська-Романюк
Для кожної країни сьогодні дуже важливо зберігати свою рідну культуру, яка пов’язує сучасників з предками та історією. Це і пісні, і література, і живопис, і народні ремесла, і кухня…
Сьогодні мова піде про декоративні тарелі на тему українських пісень. Їх у творчому доробку вітчизняних митців чимало. Кожна робота відображає авторське бачення пісні, яка не втрачає популярності протягом багатьох століть.
У інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка та дослідниця історії вітчизняної порцеляни, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про декоративні тарелі, натхненні українською лірикою.
«Мальва — знак сонця, зображення цієї квітки здавна несло добрі побажання»
— Живопис на порцеляні Івана Ткаченка у серії «Українські мотиви» дуже колоритний, — говорить Людмила Карпінська-Романюк. - В основі сюжету, втіленому у декоративних блюдах, — пісня «Розпрягайте, хлопці, коні». Кожна деталь важлива. Мальва — знак сонця, зображення цієї квітки здавна несло добрі побажання. Такий символ малювали на писанках, дарованих на щастя, ним розписували піч і стіни українських хат. Поруч — вишня. Уявити без неї українську хату неможливо. Вишня — символ щастя та добробуту у родині. Рослинні елементи композиції — грона ягід і листя — створюють декоративний ритм, несучи в собі ідеї сонця, життя, домашнього затишку та злагоди.
Дівчина, що несе воду на коромислі, — берегиня життя. Декоративні блюда Івана Ткаченка — це не просто витвори декоративно-ужиткового мистецтва, а справжні візуальні літописи української культури. У мальвах, вишнях, тинах, вишиванках закодовано нашу ідентичність, колективну пам’ять і родову етику. Такі речі не лише прикрашають побут, вони розповідають історії про любов і гідність, про рідну землю і дім.
— Зразу згадуються слова пісні: «Вийшла, вийшла дівчинонька в сад вишневий воду брать, а за нею козаченько веде коня напувать…»
— Так. Серія декоративних тарелів «Цвіте терен», «Іванку, Іванку, купи ми рум’янку», «Вийся, барвінку», «На камені ноги мию» та «На поточку прала», виконана у техніці підглазурного розпису на Коростенському фарфоровому заводі у 1980 році. Здається неймовірним, як за допомогою лише однієї кобальтової фарби можна створити такі глибокі тональні градації, настільки стриманий і водночас емоційно насичений декор. Палітра варіюється від чорно-синього оксамиту до ніжно-блакитних відтінків. Підглазурний живопис вимагає неабиякої майстерності: виправити помилки практично неможливо. І водночас саме ця техніка дарує художнику особливу свободу — у вогні мазки м’якшають, розтікаються, створюючи ліричні образи, повні глибини й ніжності. До того ж, на відміну від надглазурного розпису, цей живопис — вічний.
— Цікаво. Що відомо про авторів цієї серії?
— Автори цих унікальних творів — Наталія Трегубова й Володимир Радько. Наталія Трегубова працювала з різними матеріалами й техніками, всі її твори відзначаються виразністю та емоційною глибиною. Володимир Радько — художник, твори якого сповнені експресії й філософського спокою. Під час співпраці з Наталею Трегубовою над серією тарелів він навчався у майстерні книжкової графіки в Київському художньому інституті після завершення навчання в Одеському художньому училищі ім. М. Грекова. Наталія, донька відомих українських художників Миколи й Валентини Трегубових, за рік до того закінчила скульптурний факультет того ж інституту. Її дебют у порцеляні відбувся на виставці до сторіччя від дня народження Лесі Українки у 1971 році — тоді мисткиня представила скульптурні композиції за мотивами «Лісової пісні».
Особливе враження справляє декоративна тарілка «Вийся, барвінку» (фото у заголовку). Барвінок є символом вічного кохання. Збирання барвінку передувало плетінню вінків — важливому весільному обряду, який супроводжувався піснями. Вінок із барвінку вдягала засватана дівчина. Він — символ щасливого шлюбу, любові, молодості, життя. А от ще одна композиція — «Цвіте терен», про дівчину, яка кохає того, хто поїхав шукати іншу. По краю бачимо напис: «Цвіте терен, цвіте терен…» Терен — символ страждань.
Твори Наталії Трегубової та Володимира Радька — це приклад синтезу глибокої етнографічної обізнаності, тонкого психологізму та майстерності у техніці порцеляни.
— Який ще посуд створено за мотивами українських пісень?
— У Національному музеї декоративного мистецтва України зберігається набір штофів «Пісні України». Він створений у 1981 році подружжям митців Миколою Козаком і Зінаїдою Олексенко на Полонському фарфоровому заводі. Образність української ліричної пісні втілено у вишуканих формах і декоративному розписі. Написи на штофах — «Через ті очі бандуристом став», «Взяв би я бандуру», «Причарувала моє серденько» — вводять у чарівний світ української лірики. Це світ глибоких почуттів, і одне з найважливіших серед них — кохання. Воно є основою нашого життя. Ода коханню звучить практично у кожній роботі українських митців-фарфористів.
Раніше дослідниця історії фарфору Людмила Карпінська-Романюк розповіла про одну з кращих у світі колекцій статуеток на дитячу тематику, яку створили українські митці.
До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя!
Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк
Фото у заголовку Н. Трегубова, В. Радько. Таріль «Вийся, барвінку». Коростенський фарфоровий завод 1980.63
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