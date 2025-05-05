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Софію Ротару можуть позбавити грошей за продану квартиру у центрі москви: що відомо

13:45 5 травня 2025
Виступ Софії Ротару. Фото — скріншот архівного відео

Днями легендарна співачка Софія Ротару змогла, нарешті, продати свою московську квартиру після п'яти років безуспішних спроб.

Справа зрушила з мертвої точки, коли співачка переоформила нерухомість площею 121 квадратний метр із видом на Московський зоопарк на свого 54-річного сина Руслана. За трикімнатну квартиру, яку колись подарував мер Лужков, співачка з сином виручили 65 мільйонів рублів.

Після угоди постало питання про сплату податків. Так, керівник Центру правопорядку в Москві та Московській області Олександр Хамінський пояснив виданню Life, що знаменитій родині доведеться виплатити в скарбницю кругленьку суму. За його словами, Руслан може застосувати податкове відрахування у розмірі 1 млн рублів. Потім буде застосовано ставку 13% для доходу до 2,4 млн рублів і 15% для доходу вище 2,4 млн рублів. У результаті сума платежу становитиме 9,552 мільйона рублів.

При цьому, на думку юриста, Ротару може взагалі позбутися всієї суми.

«Щоправда, сім'я Ротару могла піти на хитрість. Йдеться про потенційно удавану угоду, коли Софія Михайлівна нібито продала Руслану квартиру за 65 млн рублів, а він потім перепродав її реальному покупцеві за ту саму суму», — поділився податковий юрист, зазначивши, що в такому разі операцію перевірять співробітники силових та податкових відомств.

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Якщо дійсно буде виявлено ухилення від сплати податків, а також виведення коштів у будь-яку з «недружніх для рф країн», у тому числі для подальшого фінансування антиросійської діяльності, все отримане в рамках угоди буде зараховано в дохід рф. Більше того, після цього стосовно учасників може бути порушена кримінальна справа.

Тобто, поки що немає ніяких підстав говорити, що сімейство Ротару збирається когось обманювати, а в рф уже починають «розкручувати» версію про те, що народна артистка спробує порушити закон. Певно, для того, щоб побільше людей повірили у брехню, а довести потім «те, що й так всім відомо», буде справою техніки.

Нагадаємо, що сама співачка зараз перебуває в Україні, в чому запевнила її молодша сестра Ауріка.

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