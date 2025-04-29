Зовсім не в Італії: стало відомо, де зараз перебуває Софія Ротару

Коли народна артистка СРСР Софія Ротару висловила свою позицію щодо обстрілу столиці України, в соціальних мережах знову почала поширюватись інформація про те, що Софія Михайлівна зараз начебто перебуває в Італії.

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В той же час сестра легенди Ауріка Ротару в розмові з ТСН.ua запевнила, що її сестра наразі насправді перебуває в Україні.

За словами Ауріки Михайлівни, її сестра знаходиться на Батьківщині і почувається добре. Також вона додала, що Софія Михайлівна, як і всі українці, переймається долею рідної країни та хвилюється через війну, яку принесла до нас росія.

«Вона, звичайно, в Україні. Почувається нормально. Так само, як і всі українці, хвилюється за все, що відбувається в нашій країні», — запевнила Ауріка Ротару.

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Як відомо, Софія Михайлівна з початком повномасштабного російського вторгнення уникає публічності. Вона мовчить про війну, але все ж таки реагує на злочини окупантів. Окрім того, ходить чимало пліток, де вона перебуває.

Раніше «ФАКТИ» писали, що свого часу молдавський композитор Петре Теодорович ледь не посварив Софію Ротару з Надією Чепрагою — на щастя, співачки змогли порозумітися без «розбірок».

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