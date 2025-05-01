Софія Ротару нарешті продала московську квартиру: названо ціну

Співачка Софія Ротару, яка за словами її сестри Ауріки живе в Україні, нарешті змогла продати свою квартиру по вулиці Зоологічній в москві.



Про це пише місцевий телеграм-канал.



Як відомо, спочатку Софія Михайлівна хотіла отримати за нерухомість 80 мільйонів рублів, але ріелтери переконували її, що це неможливо — адже житло «у старому» стилі і потребує дорогого ремонту.

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Крім того, багато хто з росіян «боялися» купувати нерухомість співачки з України, адже Ротару не вихваляла кремлівського диктатора, що могло в будь-який момент привести до санкцій рф проти неї. А також всіх, з ким вона спілкувалася.

Але проблеми з продажами елітної нерухомості нарешті уладналися, і квартиру купили за 65 мільйонів рублів (близько 795 тисяч доларів). На користь продажу зіграло те, що з вікон артистки відкривається гарний вид на зоопарк. По-друге, загальна площа квартири становить 121 кв.

Квартира вартістю 65 мільйонів рублів

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Багато років тому цю квартиру Софії Михайлівні подарував колишній міський голова Москви Юрій Лужков. Проте, довгий час вона стояла порожньою.

Продати нерухомість Ротару вирішив близько року тому. Тоді відповідне оголошення з'явилося на одному із сайтів з продажу нерухомості.

«Пропонуємо унікальну трикімнатну квартиру у самому серці Москви. Історичний центр, це надзвичайно простора, світла і водночас затишна квартира з дуже світлою енергетикою», — йшлося у ньому. Тепер же, за даними сайту, угоду нарешті було здійснено.

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Нагадаємо, що народна артистка СРСР Софія Ротару останніми місяцями не мовчить про злочини країни-агресора проти України. Проте, своє ставлення до жахливих подій вона зазвичай висловлювала у сторіз Instagram. Тепер, коли «тягар» квартири в москві відпав, цілком можливо, що вона буде більш вільною в оцінках дій кривавого кремлівського диктатора.

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