Трагедія на Полтавщині: в ДТП загинули поліцейський і військовий з ТЦК

На Полтавщині, де священник став військовим волонтером, в ДТП загинули військовий та поліцейський.

Аварія сталася на трасі Кременчук — Полтава 2 травня.

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У ДТП загинув поліцейський Анатолій Ілляшенко, повідомили у патрульній поліції.

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Зазначається, що загиблому поліцейському було 23 роки. Анатолій Ілляшенко служив у поліції з березня 2024 року. У нього залишились батьки.

«Він був щирим, добрим, відданим своїй справі. Завжди з відкритим серцем і готовністю допомогти… Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям та колегам Анатолія. Ми сумуємо разом з вами», — пишуть колеги загиблого.



Другий загиблий — Віктор Боровко, йому було 36 років.

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За даними Полтавського обласного ТЦК та СП, він ще у 2015 році підписав контракт із ЗСУ, брав участь в АТО у лавах 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади. У 2022 році він повернувся до 25 бригади. Брав участь у боях за Авдіївку, Кам’янку, Верхньоторецьке. Після важкої контузії його перевели до Полтавського районного ТЦК.

«2 травня 2025 року, під час виконання службових завдань, сержант Боровко Віктор Володимирович загинув внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Світла пам’ять та вічна шана кожному полеглому воїну Збройних Сил України», — йдеться у повідомленні.

За інформацією місцевих ЗМІ, в поліцейському автомобілі, який потрапив в аварію, перебувало четверо людей, серед яких один цивільний. Внаслідок аварії цивільна людина (пишуть, що це був цивільний, якого ТЦК затримало у Кременчуці) та ще один патрульний отримали травми.

За інформацією очевидців, автомобіль правоохоронців їхав дуже великою швидкістю, і раптово вискочив на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Opel.

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Як повідомляли «ФАКТИ», нещодавно на Рівненщині сталася смертельна ДТП — потяг наїхав на автомобіль. Загинули двоє людей.

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