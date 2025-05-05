Виглядала приголомшливо: Кейт Міддлтон прийняла участь у святковому параді з нагоди Дня перемоги

Сьогодні, 5 травня, через кілька днів після того, як принц Гаррі виступив на телеканалі BBC і отримав за свою балаканину звинувачення у газлайтингу, в Великобританії відбулися пам'ятні заходи з нагоди перемогу союзників у Другій світовій війні.

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Про це пише Daily Mail.

43-річна Кейт приєдналася до свого чоловіка принца Вільяма та дітей Джорджа, Шарлотти та Луї.

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Король Чарльз і королева Камілла також спостерігали за урочистостями з нагоди закінчення Другої світової війни в Європі.

«Мама трьох дітей Кейт сяяла в „ягідному ансамблі“, одягнувши свою улюблену плісировану сукню-пальто від Emilia Wickstead, а капелюшок Sean Barrett з бантом, бежевими гострими човниками Gianvito Rossi 105 і сережками», — пише автор статті.

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Майбутня королева прийшла на парад, щоб віддати шану глибоким родинним зв’язкам зі своєї сторони сім’ї — її діда по батьківській лінії Пітера Міддлтона, який служив льотчиком винищувачем під час Другої світової війни.

Під час спостереження за військовим парадом Кейт на трибунах зі своєю дочкою принцесою Шарлоттою, яка нещодавно відсвяткувала своє 10-річчя.

Також Кейт жваво спілкувалася зі 101-річним Бернардом Морганом, послом Королівського британського легіону, який був наймолодшим сержантом Королівських ВПС під час висадки союзників у Бретані.

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Згодом до них приєдналися 11-річний принц Джордж і семирічний принц Луї, який допоміг своєму батькові принцу Вільяму виглядати охайно, почистивши його мундир на спеціально побудованому помості біля меморіалу королеві Вікторії біля Букінгемського палацу.

Нагадаємо, що днями принц Гаррі шокував британців висловлюванням про свого батька.



Фото: Jonathan Brandy PA Wire

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