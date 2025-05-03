«Не знаю, скільки залишилося жити моєму батькові»: ображений принц Гаррі шокував британців

Поки принц Вільям та його дружина Кейт святкують 10-річчя принцеси Шарлотти, до Великобританії завітав і брат Вільяма, принц Гаррі.



На жаль, зовсім не для того, щоб привітати племінницю, пишуть ЗМІ.

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Він приїздив для того, щоб взяти участь у суді, до якого подав апеляцію про те, щоб йому, а також його дружині та дітям призначили державну охорону на той час, коли вони будуть перебувати на території Об'єднаного королівства.

Апеляцію Гаррі програв, тому під час інтерв'ю державному мовнику ВВС глядачі розцінили його голос як «ображений».



В інтерв'ю Гаррі сказав кілька речей, які другу добу поспіль обговорюють всі британці: король не хоче спілкуватися з молодшим сином, старший брат має намір позбавити його всіх титулів, а сам винуватець навіть не може приїхати до рідного дому, випити чашку чаю з улюбленими людьми і обійняти племінників.

«Я хотів би примирення зі своєю сім'єю. Немає сенсу продовжувати боротьбу, життя занадто коротке і дороге», — сказав герцог Сассекський, додавши, що після програшу у суді не бачить можливості повернути свою дружину і дітей до Великобританії.

https://www.youtube.com/watch?v=qSfo_V8RLUo

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Гаррі не заперечує, що королівський двір міг втрутитися у розгляд його справи і таким чином помститися йому і Меган.

Свою поразку у суді принц назвав «старим добрим жартом істеблішменту».

Гаррі заявив, що хотів би побачитися з батьком, показати Арчі та Лілібет свою батьківщину. І взагалі він любить Велику Британію «і завжди любив, попри те, що зробили деякі люди у цій країні». Але він не зможе зробити це, доки їм не забезпечать належну безпеку.

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При цьому молодший син короля Чарльза III впевнений, що батько не розмовлятиме з ним на цю тему, не вислухає його «за» і «проти», не зрозуміє, не пробачить.

Хоча сам Гаррі вже давно за все пробачив свою сім'ю і готовий до примирення. Його фінальна фраза в інтерв'ю «Я не знаю, скільки ще залишилося моєму батькові» шокувала британців.

Як повідомляли ЗМІ, нещодавно черговий скандал спалахнув між принцом Гаррі та принцом Вільямом — на посаду генерального директора премії Earthshot призначили Джейсона Кнауфа. Кнауф — це колишній секретар зі зв'язків з громадськістю Гаррі та Меган. Свого часу він звинуватив герцогиню Сассекську у знущаннях з персоналу палацу.

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