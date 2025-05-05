Принца Гаррі звинуватили у газлайтингу: про що саме йдеться

Інтерв'ю принца Гаррі державному мовнику Великобританії ВВС настільки сколихнуло британців, що журналістка Ребека Інгліш вирішила поспілкуватись з інсайдерами з Букінгемського палацу і розповісти, що його співробітники думають з приводу інтерв'ю Сассекса.

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Про це пише Daily Mail.

В цілому думка співробітників палацу була одностайною: вони вважають поведінку принца газлайтингом.

Як відомо, газлайтинг — це форма емоційної маніпуляції, при якій агресор психологічно тисне на жертву, залякує, змушує сумніватися у власній адекватності, думках та почуттях.

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Гаррі, звичайно, витратив останні п'ять років на те, щоб переконати публіку в тому, що він і його дружина Меган стали жертвами емоційного насильства з боку його близьких і не дуже близьких родичів.

Справді, інший каже, що, хоча вони повністю не згодні з багатьма тим, що він написав у своїх мемуарах «Запасний», вони також, що цікаво, захищають його право говорити про це.

«Зрештою, це його „правда“. І коли він згадує своє дитинство, яким він його бачить, має повне право говорити про те, що пережив», — кажуть вони.

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«Я, як і раніше, вважаю, що заради сім'ї — його сім'ї — він не повинен був писати цю чортову книгу, але я також можу повністю погодитись з його рішенням зробити це», — підтримують інші.

Але навіть ті, хто більш прихильно ставиться до справи Гаррі, вважають, що його останній судовий позов і, зокрема, скандал на ВВС, перейшли всі можливі межі.

Рішення Гаррі боротися з урядом свого батька в тих самих судах, які вершать правосуддя від імені монарха, обернулося для принца не лише фінансовою та репутаційною катастрофою. Це стало особистою катастрофою, яка вбила клин між ним та Чарльзом сильніше, ніж будь-які мемуари з підлою зрадою чи викривальні телесеріали.

«Мені сказали, що монарх, по суті, „надто боявся“ розмовляти зі своїм сином протягом останніх трьох років, побоюючись, що сказане ним може бути використане проти Гаррі та спровокувати конституційну кризу», — сказав один з інсайдерів.

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Чарльзу також здалося особливо прикрим, що близькі до принца джерела дійшли до того, що припустили, ніби він міг знову побачити своїх онуків, якби втрутився і відновив постійну охорону сім'ї у Великій Британії.

Хоча король ніколи не звинуватив члена своєї сім'ї в «емоційному шантажі», багато хто міг би подумати, що це звучить саме так.

Тепер Гаррі особисто подвоїв свої вимоги, давши зрозуміти, що, на його думку, він не зможе «безпечно» повернути свою сім'ю до Великобританії, якщо його безпека не буде ретельно вивчена, і фактично звинувативши тих, хто бере участь у ухваленні рішень, включаючи королівську сім'ю, у бажанні, щоб «історія повторилася».

Інтерв’ю з принцем Гаррі. Фото ВВС

Останнє — явне та тривожне відсилання до смерті його покійної матері.

«Король Чарльз, можливо, не був ідеальним батьком. Але він завжди любитиме свого сина, і я розумію, що йому сумно через це. Він бачив своїх онуків, принца Арчі та принцес Лілібет, лише двічі з того часу, як вони народилися», — сказав інший інсайдер.

«У міру того, як ця справа затягувалася, королю ставало все складніше підтримувати якісь стосунки зі своїм сином, особливо враховуючи, як часто просочується інформація [з боку Сассексів]», — повідомило інше джерело.

Питання, звісно, у тому, що тепер робити батькові та синові?

Гаррі цілком очевидно загнав себе в кут, драматично заявивши, що його життя «поставлене на карту» і що він не вважає безпечним привозити свою дружину і сім'ю до Великобританії відповідно до «особливих» поліцейських заходів, на які він має право у США.

Якщо він дотримуватиметься цієї лінії, а він явно дотримуватиметься, враховуючи його останні коментарі та трирічну судову тяганину, — це означає, що Гаррі дійсно ніколи не зможе повернути своїх дітей до Великобританії, не кажучи вже про те, щоб відновити сімейні стосунки, які були зруйновані через його і Меган різке розставання з ріднею.

І він, звичайно, не отримає вибачень від членів своєї сім'ї, яких, за його словами, він завжди вважав тими, які заслуговують на краще.

Якщо Чарльз не здійснить приватну поїздку до США, що малоймовірно, враховуючи його здоров'я та величезне навантаження, то швидше за все король більше ніколи не побачить своїх двох молодших онуків.

Журналістка вважає, що єдиним варіантом для Гаррі було б простягнути незграбну оливкову гілку миру і повернутись на якийсь важливий сімейний захід (як він зробив на Платиновий ювілей покійної королеви — єдиний раз, коли Лілібет, що народилася в Каліфорнії, зустрілася зі своїм дідом).

«Вони майже напевно здобули б право на цілодобову охорону поліцією та офіційну королівську резиденцію для проживання у таких випадках. Але, наскільки я знаю — неофіційно, — сім'я вже пройшла і через це. Занадто багато було сказано та зроблено, щоб вони колись змогли пробачити та забути», — резюмувала Ребека Інгліш.

Також «ФАКТИ» писали, якого удару зазнали нещодавно і без того напружені стосунки між синами короля Чарльза.



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