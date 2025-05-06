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У травні ударів новими дронами помітно побільшає: експерт попередив українців про нову небезпеку

17:22 6 травня 2025
БпЛА в небі. Фото ілюстративне з сайту novynarnia.com

Останнім часом у російських окупантів стає більше нових типів дронів, причому не тільки на передовій. Дедалі частіше останнім часом по українським містам стали прилітати якісь реактивні дрони, і їхня кількість тільки зростатиме.

Про це попереджає військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. За його словами, перші пуски почалися ще у квітні, хоча загальна їх кількість поки невелика, що, ймовірно, пов'язано з відпрацюванням тактики їхнього використання.

За словами експерта, найнебезпечніше в нових дронах — їхня швидкість, середній показник якої 500−600 км/год, а максимальний до 750−800 км/год. Також дрони показують можливості здійснення непередбачуваних маневрів. Усе це свідчить про те, що дрон найімовірніше літакового типу, а також ці засоби обзавелися щонайменше оновленою, поліпшеною авіонікою.

«Усе це сумарно робить цей засіб ураження, у перспективі, вкрай небезпечним, завдяки швидкості, висотам застосування і можливості здійснювати непередбачувані маневри. З урахуванням того, що попереднє застосування цього дрона було здійснено 3 дні тому, не виключено і масштабування їхнього застосування», — зазначає експерт.

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Єдиною можливою проблемою нового дрона Олександр Коваленко назвав їхню дальність, поки що приблизно у 200 км, що дуже небезпечно для причорноморських областей, правобережної Херсонської, Миколаївської та Одеської областей. Саме вони перебуватимуть найближчим часом під підвищеною небезпекою ударів саме цих реактивних засобів, перехоплення яких для наших ППО буде значно більшою проблемою, ніж із Shahed-136.

«З урахуванням же того, як РОВ форсують розвиток проєкту реактивного дрона, не здивуюся, якщо масовані нальоти на причорноморські області вже в серпні-вересні стануть системним явищем», — попереджає експерт.

Тим часом, як раніше писали «ФАКТИ», у рф спалахнув скандал навколо засобів РЕБ проти українських дронів, які виявилися абсолютно марними, але закупленими за завищеними цінами.

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Фото у заголовку ілюстративне

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