Небезпечна «ягода»: у росіян на передовій з'явився новий дрон-камікадзе

У рф не тільки намагаються створити захист від українських дронів, а й продовжують робити власні фронтові безпілотники, і часто дуже небезпечні. Одним з них став новий дрон-камікадзе «Чорниця-2».

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Як повідомляє військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко, це легкий дрон, що має конструкцію за принципом «крило, що літає», здатний нести бойову частину масою до 3,5 кг, що летить на крейсерській швидкості 75 км/год на відстань понад 80 км. Висота польоту у дронів не перевищує 1,5 км.

«Найнеприємніше в цьому дроні те, що він має систему донаведення на ціль, в умовах придушення та втрати сигналу управління. При цьому цей засіб ураження дешевий, оскільки збирається з… пінопласту та палок», — наголошує експерт.

Оскільки корпус «Чорниці-2» в основному забарвлений у чорний колір, це явно вказує на пріоритет застосування у вечірній та нічний час доби, хоча наявності у нього інфрачервоної камери не виявлено, а тому здатність бути ефективною вночі поки що під питанням. Крім того, удари цим дроном-камікадзе завдавалися вдень. Ну, або, як варіант, збирають його просто з відходів чорного пінопласту.

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Але, незважаючи на такий простий матеріал — пінопласт, «Чорниця-2», як наголошує Олександр Коваленко, є небезпечною зброєю. Причина цього — система донаведення та БЧ масою до 3,5 кг, що робить її небезпечною не лише для особового складу, а й для легкоброньованої техніки.

Поява таких дешевих дронів для зс рф тим більше актуальна, що ЗСУ нещодавно знищили два дуже дорогі безпілотники «Мерлін» ціною по 300 тисяч доларів кожен.

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