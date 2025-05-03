Допомагав знищувати окупантів і заробив на цьому мільйони доларів: у рф новий скандал

Великі втрати у російських окупантів ведуть до того, що ВПК рф просто не встигає постачати свої частини новою технікою, і ті користуються китайськими мотоциклами для штурмів. Але при цьому імпорт китайської техніки часто виявляється не просто марним, а навіть шкідливим.

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Так, як повідомляє ЗМІ окупантів «Известия», закуплений для потреб росгвардії комплекс виявлення та придушення безпілотників «Випалювач» з Китаю, виявився марним. На закупівлю даного обладнання за 9 державними контрактами було витрачено 820 млн руб. (близько 10 млн дол.).

Як стверджують російські пропагандисти, при спробі використати цей комплекс виявилося, що він не реагував на українські дрони, залишаючи особовий склад незахищеним, і безпілотники спокійно завдавали ударів. Під час проведення технічної експертизи з'ясувалося, що заявлені виробником характеристики не відповідають технічним вимогам замовника.

Як результат, було порушено кримінальну справу за статтею «Шахрайство» проти посередника, який здійснював закупівлі на користь компанії, яка потім продавала їх росгвардії. Посередник заробив на цій операції не менше 210 млн руб. (2,5 млн дол.), на які його сестра купила елітний будинок у Підмосков'ї.

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Тим часом у лавах ЗСУ була помічена 80-річна гармата, правда сумнівної цінності.

На фото: РЕБ «Випалювач», фото із соцмереж

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