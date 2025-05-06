World Table Tennis Day у школі PULSE: інклюзія через спорт за підтримки Favbet Foundation

У квітні школа настільного тенісу PULSE, створена Федерацією настільного тенісу м. Маріуполь (ГО) як соціальний проєкт, провела у Києві серію заходів до Всесвітнього дня настільного тенісу 2025 за підтримки Favbet Foundation.

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Учасники заходу долучилися до спортивної фан-зони, де могли спробувати гру за тенісними столами різних форм і розмірів, розмалювати ракетки, створити власні м’ячики з вовни та допомогти у викладанні мозаїки. На гостей чекала також польова кухня, організована військовими Добровольчого батальйону ОУН.

Окрему увагу привернули майстер-класи — від Чемпіона України 2025 Антона Молочка та Заслуженого майстра спорту України, засновника школи PULSE Вадима Кубова. Завершенням заходу став відкритий турнір із настільного тенісу серед усіх охочих.

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Наступного дня школа прийняла учасників із 11 областей України на Всеукраїнських змаганнях Спеціальної Олімпіади України з настільного тенісу для людей з інтелектуальними порушеннями.

Протягом квітня школа PULSE провела серію спортивних заходів, спрямованих на популяризацію настільного тенісу серед представників різних соціальних груп та на підтримку інклюзії у спорті. У 2024 році школа увійшла до ТОП-10 найкращих шкіл настільного тенісу світу за версією ITTF Foundation.

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«Ми підтримуємо проєкти, які допомагають робити спорт доступним для всіх, незалежно від віку, фізичних можливостей чи соціального статусу. Інклюзія через спорт є важливою складовою розвитку сучасного суспільства, адже саме спорт об’єднує, надихає та відкриває нові можливості для кожної людини. Ми раді стати частиною ініціативи, яка сприяє соціальній адаптації, розвитку талантів та впевненості у власних силах серед дітей, молоді та дорослих», — зазначили у Favbet Foundation.

Раніше повідомлялося, що FAVBET став титульним спонсором ФК «Рух».

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