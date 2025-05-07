Близнюки ризикують стати жертвою обману, а Рибам треба набратися сили: гороскоп на 7 травня

Астрологи, які склали фінансовий гороскоп на 5−11 травня, розповіли, яким буде день 7 травня. Негативні місячні енергії дня можуть зробити людей надто недовірливими і, як наслідок, вразливими, інформує ТСН.

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Козеріг

Увага, яку ви приділяєте оточуючим, обов'язково повернеться до вас найближчим часом. Постарайтеся не бути жадібними, відгукуючись на прохання тих, хто звернеться до вас.

Водолій

Якщо останнім часом багато працюєте за комп'ютером, вам терміново потрібна фізична активність. Якщо немає часу на спорт, хоча б зробіть прибирання або займіться йогою.

Риби

Сьогоднішній день ідеально підходить для відпочинку. Це важливий час, щоб відновити сили перед важливим професійним кроком, який на вас чекає найближчим часом.

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Овен

Не варто відповідати роздратуванням або злістю тим, хто намагається вас зачепити. Найкраще проявіть співчуття — за їхньою поведінкою, швидше за все, ховаються серйозні психологічні проблеми.

Телець

Будьте особливо уважні до своїх слів та думок сьогодні. Ваша звична запальність може посилитися і призвести до конфлікту, про який пізніше шкодуватимете.

Близнюки

Є можливість стати жертвою обману, і джерело цього обману може бути несподіваним — хтось із близьких, хто вважатиме, що його брехня допоможе вам.

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Рак

Не варто жаліти себе. Якщо це почуття все ж спіткало вас, згадайте про тих, кому гірше, ніж вам. Таких людей багато, і ви зможете допомогти бодай одному з них.

Лев

Сьогодні ви можете відчути роздратування та гнів через вчинки інших людей, адже емоційний фон буде на висоті. Згадайте, що й ви самі часом викликає негатив у інших.

Діва

Займаючись благодійністю, зосередьтеся не на тому, як вас сприймуть оточуючі, а на реальних потребах тих, кому ви допомагаєте. Тоді добро повернеться до вас із вдячністю.

Терези

Сьогодні краще за все відкласти серйозну роботу. Якщо це неможливо, зосередьтеся на дрібних справах та залиште великі проєкти на потім.

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Скорпіон

У цей час ви будете в ролі того, до кого приходять за втіхою. Багато хто захоче виговоритися, і вам доведеться вислухати їх. Постарайтеся не дратуватися та знайти слова підтримки.

Стрілець

Зараз важливо стежити не лише за словами, а й за думками, за винятком будь-яких негативних настроїв. Найменший негатив може несподівано вплинути на ваше життя.

Як писали «ФАКТИ», фахівці зі Східних прогнозів склали гороскоп на тиждень (з 5 по 11 травня). Їхні поради допоможуть максимально використати енергію цього періоду.

Фото: pixabay.com

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