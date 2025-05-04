Фахівці зі Східних прогнозів склали гороскоп на тиждень (з 5 по 11 травня). Їхні поради допоможуть максимально використати енергію цього періоду, пише slovofraza.com.

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Щур

Зосередьтеся на саморозвитку. Навчання, спорт, нові навички будуть корисними. Уникайте нудьги, апатії, суперечок та провокацій. Зберігайте спокій та мудрість.

Бик

Прийміть непідвладне, змініть сприйняття. У спілкуванні не намагайтеся переробити інших. Прийміть людей або обмежте контакт. Звільніться від токсичних зв'язків, будьте уважні та доброзичливі.

Тигр

Очікуються внутрішні зміни. Будьте вірні собі. Можливі приємні сюрпризи та можливості. Здійснення давніх бажань можливе. Чекайте на знаки і не бійтеся нового.

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Кролик

Дуже важлива інформаційна гігієна. Уникайте обговорень планів. Остерігайтеся заздрісників та ризику повторення помилок. Зважуйте рішення, довіряйте інтуїції.

Дракон

Початок тижня може бути сумним, але емоції є тимчасовими. Не занурюйтесь у переживання. Не докоряйте себе за минуле, дивіться вперед, шукайте радість і подяку.

Змія

Тиждень почуттів та зустрічей, особливо у коханні. Будьте відкриті та ініціативні. Активний період у роботі, вкладайте енергію. Дійте сміливо та масштабно.

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Кінь

Допомога іншим важлива, але не забувайте про себе. Розумно розставляйте пріоритети. Скромність — ваша прикраса. Уникайте крайнощів та зберігайте баланс.

Коза

Зробіть вибір між роботою та сім'єю. Будьте гнучкішими у спілкуванні, відмовтеся від старих шаблонів. Експериментуйте у соціальному плані, уникайте конфліктів. Зміни будуть на краще.

Мавпа

Варто бути уважними до нових знайомств. Перше враження може бути оманливим. Гнучкість та адаптація допоможуть. Підлаштовуйтесь під обставини, не пропустіть шанс. Відкритість, дипломатія, проникливість — запорука успіху.

Півень

Чарівність та впевненість відчинять двері. Не будьте зайве категоричними. Будьте м'якшими, беріть відповідальність за свої помилки. Зберігайте гідність.

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Собака

Можливі складнощі, але спокій допоможе їх подолати. Філософськи дивіться на події. Живіть справжнім, радійте дрібницям. Налагоджуйте сімейні стосунки, спілкуйтеся із друзями.

Свиня

Потрібно виявити уважність у нових контактах. Доброзичливість не має бути наївністю. Також варто бути обережними з фінансами та уникати суперечок. Кінець тижня підійде для відпочинку вдома.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали фінансовий гороскоп на 5−11 травня 2025 року. А мольфар склав Таро-прогноз на цей період.

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