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Спорт

«Динамо» підписало контракт з чемпіоном Австралії, який виграв справу про зґвалтування (фото, відео)

9:36 7 травня 2025
Анхель Торрес

Київське «Динамо», яке зробило ще один крок до завоювання титулу чемпіона України, підписало контракт на три роки з 25-річним фланговим півзахисником із Колумбії Анхелем Торресом, повідомляє офіційний сайт клубу.

Уродженець столиці країни Боготи перейшов до лав «біло-синіх» на правах вільного агента і виступатиме під 17-м номером (південноамериканець здатний грати на обох флангах атаки).

До речі, Анхель Торрес перебрався до Європи ще 18-річним, вигравши у першому ж сезоні з «Порту» Юнацьку лігу УЄФА (2 м'ячі у 8 поєдинках). Потім, влітку 2022-го, колумбієць опинився у клубі «Бальцан» на Мальті, забивши у 23 матчах 15 голів і ставши третім бомбардиром місцевого чемпіонату.

Останнім клубом Торреса був «Сентрал Кост Марінерс», з яким футболіст минулого сезону став чемпіоном Австралії (23 матчі, 13 голів) та виграв Кубок Азіатської конфедерації футболу.

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У квітні 2024-го стало відомо, що Анхель Торреса затримано поліцією за звинуваченням у зґвалтуванні. Але через рік суд присяжних виправдав колишнього гравця клубу А-ліги «Сентрал Кост Мерінерс» за всіма пунктами звинувачення у справі можливого сексуального нападу на жінку, з якою він познайомився у нічному клубі у березні 2024 року. Щоправда, після висунення звинувачень футболіст був усунений від участі у матчах чемпіонату Австралії, а влітку його контракт не було продовжено. Тепер Анхель Торрес — гравець «Динамо».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що став відомий суперник «Динамо» у вирішальному матчі Кубка України.

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Фото ФК «Динамо»

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