Чемпіонат України з футболу, 27-й тур, 2 — 4 травня: результати та відеоогляди матчів, становище команд

У п'ятницю, 2 травня, після догравання поєдинку «Інгулець» — «Зоря» (1:0) матчами під Києвом та Львовом стартує 27-й тур української футбольної прем'єр-ліги.

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Чемпіонат України. 27-й тур

2 травня (п'ятниця)

«Лівий берег» (Київ) — «Карпати» (Львів) — 2:3 (Синиця, 33, Бабогло, 73, у свої ворота — Чачуа, 31, 58, Якимів, 63, у свої ворота). На 19-й хвилині вилучено Альвареса («Карпати»). Юніорські склади — 0:4.

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У 27-му турі УПЛ також зіграють: 2 травня (п'ятниця) — «Рух» — «Кривбас» (18:00); 3 травня (субота) — «Чорноморець» — «Шахтар» (15:30), «Інгулець» — «Динамо» (15:30); «Верес» — «Оболонь» (18:00); 4 травня (неділя) — ЛНЗ — «Зоря» (13:00), «Колос» — «Ворскла» (15:30), «Полісся» — «Олександрія» (18:00).

Становище команд:

1. «Динамо» — 64 очки (26 матчів);

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2. «Олександрія» — 60 (26);

3. «Шахтар» — 54 (26);

4. «Полісся» — 43 (26);

5. «Карпати» — 43 (27);

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6. «Кривбас» — 39 (25);

7. «Верес» — 35 (26);

8. «Зоря» — 35 (26);

9. «Рух» — 33 (26);

10. «Колос» — 28 (26);

11. ЛНЗ — 27 (26);

12. «Оболонь» — 25 (26);

13. «Ворскла» — 24 (26);

14. «Лівий берег» — 23 (26);

15. «Інгулець» — 20 (26);

16. «Чорноморець» — 18 (26).

Бомбардири: 16 м'ячів — Владислав Ванат («Динамо»); 11 — Георгій Судаков («Шахтар»), Олексій Гуцуляк («Полісся»), Єгор Твердохліб («Кривбас»); 10 — Олександр Філіппов («Олександрія»); 9 — Артем Бондаренко («Шахтар»), Амбросій Чачуа («Карпати»); 8 — Петар Мічін («Зоря»), Бруніньо («Карпати»); 7 — Олександр Назаренко («Полісся»), Пилип Будківський («Зоря»), Віталій Буяльський («Динамо»); 6 — Ігор Краснопір, Ярослав Карабін (обидва — «Рух»), Андрій Ярмоленко («Динамо»), Хуан Безерра («Олександрія»), Кевін («Шахтар»); 5 — Олександр Зубков, Егіналдо (обидва — «Шахтар»), Мухаррем Яшарі (ЛНЗ), Микола Гайдучик, Луан (обидва — «Верес»), Микола Шапаренко («Динамо»), Андрій Цуріков («Колос»), Денис Янаков («Чорноморець»), Олександр Яцик («Заря»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у фіналі Кубка України з футболу зіграють донецький «Шахтар» та київське «Динамо».

Фото ФК «Лівий берег»

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