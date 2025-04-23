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Спорт

Став відомий суперник «Динамо» у вирішальному матчі Кубка України (відео)

20:30 23 квітня 2025
Полісся&nbsp;— Шахтар

У середу, 23 квітня, за підсумками півфінального матчу на Центральному стадіоні у Житомирі визначився суперник київського «Динамо» у фіналі Кубка України з футболу. Ним став чинний володар трофею «Шахтар».

Кубок України. ½ фіналу

«Полісся» (Житомир) — «Шахтар» (Донецьк) — 0:1 у додатковий час (Аліссон, 114).

«Шахтар»: Різник, Вінісіус, Бондар, Грам, Педро Енріке, Матвієнко (Криськів, 100), Бондаренко (Судаков, 82), Марлон (Назарина, 100), Педріньо (Аліссон, 91), Кевін, Егіналдо (Траоре, 82).

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Житомирську команду сміливо можна вважати для «Шахтаря» однією з найнезручніших. Ще б пак! У чотирьох із «Поліссям» в УПЛ донеччани програли тричі, не забивши при цьому жодного м'яча. Тривалий час не вдавалося команді Маріно Пушича порушити традицію і у кубковому протистоянні. Але в овертаймі новачок гірників бразилець Аліссон таки приніс команді з Донецька перемогу.

«Шахтар» 21-й раз зіграє у вирішальному матчі турніру. 14 спроб «оранжево-чорних» здобути трофей у минулі роки були успішними.

Нагадаємо, що фінальний поєдинок Кубка України «Динамо» — «Шахтар» цього сезону прийме 14 травня Центральний стадіон у Житомирі.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» у чвертьфіналі Кубка України лише в овертаймі виявився сильнішим за «Олександрію».

Фото ФК «Динамо»

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