Близнюкам — зібраність, Левам — ентузіазм, а Стрільцям — оптимізм: що чекає на кожен зі знаків Зодіаку в четвер, 8 травня

Як відомо, Таро чітко передбачили, яким знакам Зодіаку «нереально» пощастить на новому тижні. Однак четвер, 8 травня, теж несе зміни — як в особистому, так і в робочих питаннях. Так стверджують автори гороскопу, опублікованого на одному із сайтів.

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Овен

На роботі все йде за планом, але дрібниці можуть відіграти ключову роль — будьте уважні до них. У спілкуванні — як в діловому, так і в приватному — уникайте різких висловлювань. Несподівані одкровення з вуст другої половини допоможуть розібратися у стосунках.

Телець

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Відмінний день для налагодження зв'язків, особливо у професійній сфері. Друзі теж зможуть здивувати вас несподіваним візитом або пропозицією. Фінансові питання краще відкласти — можливі дрібні помилки через неуважність. Але не заїдайте стрес — ваш організм зараз не готовий до збільшення ваги.

Близнюки

Для вас день обіцяє стати досить емоційним. Тому на роботі виявіть максимум зібраності і стриманості. Якщо хтось із минулого нагадає про себе — не поспішайте з висновками. У будь-якому випадку постарайтеся не планувати серйозні розмови на вечір.

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Рак

Займіться тим, що давно відкладали — це принесе задоволення. Основна увага сьогодні буде зосереджена на будинку та сім'ї. Також варто приділити увагу здоров'ю — особливо травленню. Допоможіть близьким у вирішенні їхніх побутових проблем, але спочатку дочекайтеся відповідного прохання від них.

Лев

Ваш ентузіазм заразливий, і якщо ви не перестараєтеся, день стане найкращим для активних дій та нових починань. Також можливі вдалі угоди чи вигідні пропозиції. А ще це чудовий час для поїздок чи планування подорожей.

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Діва

Четвертий день тижня поверне здатність до швидкого відновлення внутрішніх ресурсів. Можливо, для цього доведеться щось змінити — в житті або в оточенні. У роботі зараз необхідна особлива концентрація, пам'ятайте, що іноді менше — значить більше.

Терези

День обіцяє стати доволі сприятливим. Ви залишаєтеся в епіцентрі подій, тому презентації, співбесіди чи важливі переговори пройдуть з максимальною користю. В особистому житті також можливі приємні зміни, особливо якщо ви давно чекали на ініціативу від партнера.

Скорпіон

Ваша чутливість зашкалює, але не турбуйтеся про це. Краще скористайтеся моментом для пошуку правильних шляхів вирішення питань, що накопичилися. А ось для боротьби з інтригами недругів на роботі емоції доведеться на якийсь час відключити.

Стрілець

Головною зброєю сьогодні має стати ваш невичерпний оптимізм. З ним у вас будуть чудові шанси на розширення горизонтів як у справах, так і в особистому житті. Нові знайомства з часом виявляться важливими. Близькі дадуть зрозуміти, що чекають на вашу увагу. Проведіть з ними вечір, показавши, скільки для вас означає сім'я.

Козеріг

Ваш рішучий настрій підкуповує оточуючих. В цілому день пройде вдало і все, що пов'язане з відповідальністю, дасть хороші плоди. По роботі вам можуть зробити несподівану пропозицію, яку варто розглянути уважніше, не погоджуючись одразу. Увечері краще уникати перевантажень: зверніть увагу на суглоби та спину.

Водолій

Інтуїція сьогодні на висоті Не ігноруйте її сигнали — вони підкажуть правильний напрямок. Не бійтеся виділятися — це робить вас справжнім. Можливі цікаві ідеї, пов'язані із новим проектом. В особистому житті день обіцяє легкість та романтику.

Риби

Ви можете відчути потребу в самоті для відновлення сил. Не варто боротися із цим почуттям — просто дозвольте собі відпочити, залишивши в розкладі лише спокійні справи та завершення старих проектів. Якщо ж хтось спробує вами маніпулювати, припиняйте такі спроби відразу.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» публікували також ексклюзивний гороскоп на весь травень від астролога Людмили Булгакової.

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