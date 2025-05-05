Чекайте на сльози щастя і велику радість: Таро назвали знаки Зодіаку, яким нереально пощастить на новому тижні

Астрологи попередили українців, кому варто в понеділок, 5 травня, виявляти підвищену обережність у всіх життєвих ситуаціях.



В той же час карти Таро вважають, що для деяких знаків Зодіак новий тиждень принесе справжню радість та задоволення. Про те, хто буде серед «щасливчиків» нового тижня, розповідає українське видання.

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Близнюки

Карти Таро обіцяють вам серйозні зміни та глибокі внутрішні трансформації. Новий тиждень буде насиченим і щедрим на радісні події, з якими ви забудете про минулі невдачі. Удача нарешті повернеться у ваше життя, а тому всім мріям і планам судилося стати реальністю. Ризикуйте і пробуйте йти новим шляхом — у вас усе вийде.

Козоріг

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Таро-гороскоп на тиждень радить вам зосередитися на своїх почуттях. Перенесіть усі справи, які ще можуть почекати, і займіться тим, що справді для вас важливо. Йдеться про ваше особисте життя, в якому настають фантастичні зміни. Вам пощастить у коханні та пошуку нових друзів — розкрийте своє серце.

Скорпіон

Незабаром ваше життя заграє яскравими фарбами, постарайтеся не злякати удачу. Карти Таро обіцяють вам можливість розкрити весь свій потенціал і домогтися небувалого успіху. Важливо лише віддавати сили тому, що дійсно має значення. Час приймати вибір і вирішувати, що робити далі.

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Діва

Не опускайте руки і спробуйте скористатися тим шансом, який несподівано з'явиться вже днями. Таро-гороскоп обіцяє вам чимало радості й чудес, однак тільки якщо ви зумієте знайти ключі від щастя. Всесвіт вам допоможе, однак пам'ятайте про те, що вам потрібно боротися і діяти. Не віддавайте місце під сонцем комусь іншому, воно тільки ваше.

Також традиційно приводимо поради від мольфара: пан Гордєєв дав підказку від своєї бабусі про те, що робити, коли людина почувається не зовсім добре.

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Також пропонуємо до Вашої уваги Таро-прогноз на тиждень від української тарологині, які вона зробила за колодами «Бафі», «Лабіринти міста» та «Wild Reflectons».

А ще порадимо не ігнорувати поради східних астрологів на поточний тиждень

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