Неймовірні у всьому: український танцівник потрапив до фіналу європейського телешоу

Відомий український танцівник та хореограф, переможець проєкту «Танцюють всі!» Олександр Лещенко пройшов до фіналу популярного німецького телешоу «Суперталант». Про це Сашко повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі, виклавши відео з підготовки до фінального виступу. Відомо, що до цього Лещенко приймав участь у американському шоу талантів.

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«Я у фіналі проєкту, і це дуже круто, — зізнався Лещенко. — Тому що у фіналі я буду показувати номер про Україну. І це дуже класно, важливо, цінно, що люди зможуть побачити нашу історію. Відчути її. Я щасливий, що маю змогу розказувати про нашу культуру, досягнення, силу духу. Я щасливий, що ми у фіналі, сподіваюсь, це принесе нам користь».

Підписники підтримали Олександра, побажали йому успіху та підкреслили, що українці — кращі в усьому.

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«Вау!!! — були у захваті у мережі. — Вітаю! Сашко, успіху у фіналі! Ти прославляєш Україну. І це дуже важливо і круто».

«Земляк, вітаю тебе, дуже приємно бачити наших людей, які заявляють про себе світу», — додали у коментарях.

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«Ми віримо у тебе, Сашко! — підтримали хореографа. - Україна переможе!»

«Нехай світ знає, що українці — неймовірні у всьому!» — підкреслили підписники.

Раніше відомий хореограф та військовий Дмитро Дикусар відреагував на останні новини.

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